Вс, 4.04.2021
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Карлис Шадурскис, депутат Рижской думы

В открытый доступ попал телефонный номер Марка Цукерберга

Марк Цукерберг ФОТО: Reuters/ScanPix

Вместе с данными более чем полумиллиарда пользователей социальной сети Facebook в открытый доступ попал телефонный номер ее основателя Марка Цукерберга, пишет "Медуза" со ссылкой на Дэвида Уолкера - специалиста по кибербезопасности.

Как ранее сообщало издание DW, на одном из хакерских форумов в открытый доступ оказались выложены личные данные и номера телефонов более 533 млн пользователей Facebook.

Утечка могла затронуть пользователей из 106 стран мира - около 32 млн в США, 11 млн - в Великобритании, шесть млн - в Индии. В открытый доступ попали не только имена и фамилии клиентов, идентификационные данные их пользовательских страниц в Facebook, адреса, даты рождения, ряд данных биографии, но и адреса электронной почты.

По словам Элона Гэла, технического директора компании по кибербезопасности Hudson Rock, он нашел утечку еще в январе. Однако, тогда база еще не была онлайн - неизвестный пользователь хакерского форума разместил рекламу автоматизированного бота, который предоставлял телефонные номера нескольких сотен миллионов пользователей социальной сети за вознаграждение.

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