В открытый доступ попал телефонный номер Марка Цукерберга

Как ранее сообщало издание DW, на одном из хакерских форумов в открытый доступ оказались выложены личные данные и номера телефонов более 533 млн пользователей Facebook.
Утечка могла затронуть пользователей из 106 стран мира - около 32 млн в США, 11 млн - в Великобритании, шесть млн - в Индии. В открытый доступ попали не только имена и фамилии клиентов, идентификационные данные их пользовательских страниц в Facebook, адреса, даты рождения, ряд данных биографии, но и адреса электронной почты.
По словам Элона Гэла, технического директора компании по кибербезопасности Hudson Rock, он нашел утечку еще в январе. Однако, тогда база еще не была онлайн - неизвестный пользователь хакерского форума разместил рекламу автоматизированного бота, который предоставлял телефонные номера нескольких сотен миллионов пользователей социальной сети за вознаграждение.