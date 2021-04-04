В открытый доступ попал телефонный номер Марка Цукерберга

Как ранее сообщало издание DW, на одном из хакерских форумов в открытый доступ оказались выложены личные данные и номера телефонов более 533 млн пользователей Facebook.

Утечка могла затронуть пользователей из 106 стран мира - около 32 млн в США, 11 млн - в Великобритании, шесть млн - в Индии. В открытый доступ попали не только имена и фамилии клиентов, идентификационные данные их пользовательских страниц в Facebook, адреса, даты рождения, ряд данных биографии, но и адреса электронной почты.