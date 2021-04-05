Пн, 5.04.2021
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Павел Трофимик, латвийский оперный певец

Почему женщине с 36-летним рабочим стажем отказано в пенсии?

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

​В программу Латвийского телевидения 4. studija обратилась женщина пенсионного возраста, которой, несмотря на 36-летний рабочий стаж, было отказано в пенсии

"Я обратилась в Государственное агентство социального страхования (VSAA) с заявлением и просьбой о назначении пенсии, но было решено отказать мне в ней, потому что, как я понимаю, в настоящее время я не проживаю в Латвии", - говорит госпожа Волкова.

Ответственные службы подтверждают - жители Латвии, которые сейчас проживают за границей, а когда-то жили и работали в Латвии, могут получать пенсию от Латвии только в том случае, если они проживают в странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны или странах, с которыми Латвия заключила соглашения о сотрудничестве в области социального обеспечения. К сожалению, Израиль не входит в число этих стран.

Видео: Сюжет 4. studija (на латышском языке)

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