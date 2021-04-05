Почему женщине с 36-летним рабочим стажем отказано в пенсии?

"Я обратилась в Государственное агентство социального страхования ( VSAA ) с заявлением и просьбой о назначении пенсии, но было решено отказать мне в ней, потому что, как я понимаю, в настоящее время я не проживаю в Латвии", - говорит госпожа Волкова.

Ответственные службы подтверждают - жители Латвии, которые сейчас проживают за границей, а когда-то жили и работали в Латвии, могут получать пенсию от Латвии только в том случае, если они проживают в странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны или странах, с которыми Латвия заключила соглашения о сотрудничестве в области социального обеспечения. К сожалению, Израиль не входит в число этих стран.