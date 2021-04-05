В МВД России поступила жалоба на пропаганду наркотиков в интервью Дудя

Директор организации, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина объяснила представителям СМИ, что крупные блогеры с многомиллионной аудиторией, "должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют". Она указала, что их подписчики - это дети и подростки, а значит подобная информация может создать риск для их жизни и здоровья.