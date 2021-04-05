Чулпан Хаматова об отказе возглавить театр "Современник": "Я испугалась всего!"

Чулпан Хаматова призналась Собчак, что она не могла бы возглавить театр "Современник".

"Для меня это голгофа!" - указала она.

Актриса объяснила, что понимает этот уровень ответственности и на него у нее нет ресурсов. Хаматова рассказала, что неофициально ее об этом спрашивали, но она испугалась.

"Я испугалась всего! Я понимаю, что не способна руководить театром", - призналась она Собчак.

Актриса отметила, что тогда бы ей пришлось выбирать между руководством фондом "Подари жизнь" и театром. Две эти вещи совмещать невозможно. Чулпан указала, что ей нужен "талант скольжения", чтобы руководить театром. У нее нет нужных качеств для руководства.

"Для меня всегда главным будет человек", - подчеркнула Хаматова.

Назначение Виктора Рыжакова главой "Современника" она поддержала. Чулпан была этому рада. Для нее это новое развитие и новое дыхание театра.

О последнем разговоре с покойной ныне Галиной Борисовной Волчек актриса сожалеет. Тогда она обиделась на худрука, которая доверяла слухам больше, чем словам Чулпан.

На тот момент Чулпан Хаматова была вторым помощником Волчек и отвечала за ремонт.

"Это был конкретный и деловой разговор", - вспоминает она.

Актриса рассказала, что изначально ей не понравился план ремонта закулисья. Тогда Чулпан убедила Волчек, что ремонт должен быть другим в соответствии с уровнем театра. Она предупредила бизнесмена Алишера Усманова, который был спонсором, о том, что требуются еще деньги. Если дополнительных средств не будет, то ей придется обратиться и к другим людям. Позже ей сообщили, что никуда обращаться не надо, необходимо прислать новую смету. Через какое-то время в офисе Усманова актрисе объяснили, что Волчек отказалась от дополнительных денег.

Худрук в разговоре с Чулпан указала, что новый ремонт делать не нужно. Хаматова переживает и сожалеет из-за тона той беседы. Себя она не простила до сих пор. Актриса знает, кто ее "слил", но не стала называть имя этого человека.