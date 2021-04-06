18-летнюю BMW M5 продали по цене двух новых. Что в ней особенного?

Большинство автомобилей девяностых годов сегодня стоят несколько сотен евро, но есть примеры, за которые люди готовы отдать очень много. Если не собственную душу, то несколько сотен тысяч евро - точно.

Одним из таких автомобилей стал BMW M5 серии E39. Эта модель производилась BMW в период с 1998 по 2003 год, всего было выпущено чуть более 20 000 экземпляров. На привлекательность автомобиля, проданного за 199 990 долларов, положительно повлиял тот факт, что он был выпущен незадолго до окончания производственного цикла в 2003 году и за последние 18 лет проехал всего около 5000 километров.

ФОТО: Enthusiast Auto Group

Автомобиль, сохраненный в идеальном состоянии, за 199 990 долларов продал автомобильным дилером Enthusiast Auto Group (EAG) из штата Огайо. Эта сумма соответствует цене почти двух новых M5 2021 года, цена которых в США начинается с 103 500 долларов США.

Владелец EAG Эрик Келлер убежден, что за M5 аналогичного качества, но с другой, более редкой окраской кузова, он может получить целых 250 000 долларов. Образец, в свою очередь, был цвета Carbon Black, одного из самых распространенных оттенков кузова M5 на континенте.

ФОТО: Enthusiast Auto Group

Как было сказано, седан BMW M5 E39 выпускался с 1998 по 2003 год. Автомобиль был оснащен 5-литровым двигателем V8 мощностью 400 л.с. и 500 Нм, а также шестиступенчатой ​​механической коробкой передач, через которую вся тяга передавалась на задние колеса.

Если настало время перевести дух от напряженной ежедневной гонки, ниже вашему вниманию представлен примерно 9-минутный короткометражный фильм Гая Ричи, в котором самые захватывающие события происходят именно вокруг BMW M5 (E39), за рулем которой находится актер Клайв Оуэн, а в роли пассажира выступает высокомерная суперзвезда, которую исполнила Мадонна.