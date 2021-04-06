СМИ: Собчак довела Бузову до истерики вопросами о Даве

Бузова появилась в компании Филиппа Киркорова перед представителями СМИ, и Собчак обратилась к ним обоим.

"Скажи мне, Филипп, зачем ты общаешься с Давой? Он тебе хоть за пиар платит?" - цитирует Собчак StarHit.ru.

Киркоров объяснил ведущей, что он и блогер дружат. Казалось, что беседа звезд на публику отработана и все смеялись над остроумными высказываниями. Но издание сообщает, что из-за Ксении у Ольги случилась истерика.

"Почему меня все время спрашивают про Даву? Я уже и так ухожу от ответа, и эдак - но меня заваливают вопросами о нем", - приводят журналисты слова Бузовой.