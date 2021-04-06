Вт, 6.04.2021
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Алексей Навальный

СМИ: Собчак довела Бузову до истерики вопросами о Даве

В воскресенье, 4 апреля, в Москве прошла ежегодная премия "Жара". Популярная телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова вышла на сцену вместе с Ксенией Собчак. StarHit.ru пишет, что последняя не упускала возможности на протяжении всей церемонии подкалывать коллегу.

Бузова появилась в компании Филиппа Киркорова перед представителями СМИ, и Собчак обратилась к ним обоим.

"Скажи мне, Филипп, зачем ты общаешься с Давой? Он тебе хоть за пиар платит?" - цитирует Собчак StarHit.ru.

Киркоров объяснил ведущей, что он и блогер дружат. Казалось, что беседа звезд на публику отработана и все смеялись над остроумными высказываниями. Но издание сообщает, что из-за Ксении у Ольги случилась истерика.

"Почему меня все время спрашивают про Даву? Я уже и так ухожу от ответа, и эдак - но меня заваливают вопросами о нем", - приводят журналисты слова Бузовой. 

В окружении звезды отметили, что Ольга пришла на премию в хорошем настроении, а ушла расстроенная. Ведь она до сих пор переживает расставание с Давидом Манукяном. 

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