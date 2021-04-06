В Кокнесе в результате пожара погиб человек

Вчера около 21:30 пожарные получили вызов в Кокнесе, где в жилом деревянном доме открытым огнем горела квартира площадью 45 кв. м.

До прибытия работников VUGD из здания эвакуировались 11 человек.

При тушении квартиры был обнаружен погибший человек.