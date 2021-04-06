В Кокнесе в результате пожара погиб человек
В понедельник, 5 апреля, в результате пожара в Кокнесе погиб один человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В понедельник, 5 апреля, в результате пожара в Кокнесе погиб один человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Вчера около 21:30 пожарные получили вызов в Кокнесе, где в жилом деревянном доме открытым огнем горела квартира площадью 45 кв. м.
До прибытия работников VUGD из здания эвакуировались 11 человек.
При тушении квартиры был обнаружен погибший человек.
Примерно через шесть часов пожар повышенной опасности был ликвидирован.