Следственный комитет России начал проверку песни Manizha для "Евровидения"

Проверка начата после обращения в СКР редакции газеты "Ветеранские вести". Источник в правоохранительных органах указал, что идет проверка материала "на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды".

18 марта сообщалось, что Следственный комитет России получил обращение с просьбой проверить песню Russian Woman. В жалобе утверждалось, что композиция нарушает национальное согласие в стране и оскорбляет достоинство русских женщин.

Напомним, 3 апреля клип Manizha на песню Russian Woman стал самым популярным среди музыкальных видео 2021 года на официальном YouTube-канале "Евровидения".

Lenta.ru пишет, что Дмитрий Песков отреагировал на недовольство песней, но заявил, что не считает это предметом внимания и заботы. Официальный представитель Кремля добавил, что выбор песни осуществляется зрителями.