Следственный комитет России начал проверку песни Manizha для "Евровидения"
Следственный комитет России (СКР) начал проверку композиции певицы Manizha (Манижа Сангин) Russian Woman, передает ТАСС.
Следственный комитет России (СКР) начал проверку композиции певицы Manizha (Манижа Сангин) Russian Woman, передает ТАСС.
Проверка начата после обращения в СКР редакции газеты "Ветеранские вести". Источник в правоохранительных органах указал, что идет проверка материала "на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды".
18 марта сообщалось, что Следственный комитет России получил обращение с просьбой проверить песню Russian Woman. В жалобе утверждалось, что композиция нарушает национальное согласие в стране и оскорбляет достоинство русских женщин.
Напомним, 3 апреля клип Manizha на песню Russian Woman стал самым популярным среди музыкальных видео 2021 года на официальном YouTube-канале "Евровидения".
Lenta.ru пишет, что Дмитрий Песков отреагировал на недовольство песней, но заявил, что не считает это предметом внимания и заботы. Официальный представитель Кремля добавил, что выбор песни осуществляется зрителями.
Русская православная церковь также не одобряет эту композицию.