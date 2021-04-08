Татьяна Мингалимова: свадьба в Лас-Вегасе, работа с Дудем, "Нежный редактор" и шоу о сексе

В четверг, 1 апреля, Татьяна Мингалимова отметила свое 26-летие.

Сейчас она знаменитый и влиятельный блогер, не боящаяся на своем YouTube-канале затрагивать темы, о которых большинство молчит!

Родной город блогера - Нягань (Ханты-Мансийский автономный округ). Девушка сама признавалась, что училась в трех школах из-за переездов. Кстати, любопытный факт: мама Татьяны Мингалимовой - журналистка.

В юности Татьяна мечтала стать топ-моделью, но потом ее потянуло на творчество. Окончив школу, она поступила в Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО), где получила профильное образование.

Еще студенткой она пробовала создавать новости, работать в кадре, проходила практику на небольших московских телеканалах.

Девушка успела поработать на "Восьмом канале", потом на "Москва-24" и на канале "Матч ТВ" в команде Юрия Дудя. Позже запустила шоу "Передача без адреса".

В 2016 году Мингалимова окончила институт и продолжила работать на "Матч ТВ", когда уже ушедший оттуда Юрий Дудь пригласил ее редактором в свой авторский проект "вДудь", созданный в начале 2017 года.

В интервью Регине Тодоренко блогер рассказывала о работе с Юрием Дудем. Татьяна призналась, что была его настоящей фанаткой.

"Я восхищалась тем, какие он интервью делает. Еще на "Спорте". Я хотела, чтобы проект "вДудь" стал суперкрутым. Я была готова (как я это могу, как я это умею) вкладываться, помогать и что-то придумывать..." - говорила Мингалимова.

Девушка вспомнила, что однажды ее даже назвали "подстилкой Дудя", но она только посмеялась на это.

Кстати, именно Юрий Дудь называл Татьяну в своих выпусках "нежным редактором".

Потому совершенно не удивительно, что осенью 2017 года Таня запустила свое YouTube-шоу "Нежный редактор".

Татьяна призналась Регине Тодоренко, что во время работы над выпуском лучше не обращать внимание на негативные комментарии - это в итоге сдерживает, и интервью получается вялым.

Мингалимова подчеркнула, что она никогда не согласовывает интервью. Были моменты, когда гости запрашивали вопросы.

"Магия интервью в том, что мы разговариваем онлайн", - объяснила она Тодоренко.

В 2018 году Татьяна Мингалимова была названа лучшим интервьюером года по версии журнала Glamour.

В 2019 году стартовал новый этап в жизни девушки - вышло YouTube-шоу "Подруги", посвященное вопросам секса.

Соведущими Татьяны стали блогеры Карина Истомина и Ксения Дукалис. В интервью изданию "Hello!" Мингалимова призналась, что проект изменил ее семейные отношения с журналистом Артемом Нечаевым. Особой тайны из личной жизни блогер никогда не делала.