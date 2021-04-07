Как Евросоюз и НАТО реагируют на войска РФ у границы с Украиной

Депутат бундестага о ситуации: Игра мускулами на фоне выборов в Госдуму

Судя по заявлениям в Брюсселе и Берлине, широкомасштабного наступления России здесь не ожидают. Депутат германского бундестага Рената Альт (Renata Alt) призвала в разговоре с DW не переоценивать ситуацию. "В России в этом году состоятся выборы в Госдуму. Так что это всего лишь игра мускулами со стороны Владимира Путина. Он прекрасно знает, что экономическая ситуация в России ужасная. Поэтому он хочет продемонстрировать свою власть и силу, чтобы отвлечь от внутренних проблем в стране", - отметила докладчик фракции Свободной демократической партии по Восточной Европе Альт.

Брюссельский эксперт Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов Бруно Лете также видит внутренние причины в последних действиях России. По его мнению, Путин пытается отвлечь внимание населения РФ от дела оппозиционера Алексея Навального, а также хочет показать россиянам и своему окружению, что "он до сих пор главный" и может бросать вызов США и Европе. Но Лете и предостерегает, что Россия не раз демонстрировала свою "иррациональность".

Запад не отправит свои войска в Украину?

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверяет, что армия РФ "не представляет угрозу ни для одной страны мира". Но если Москва все же пойдет на эскалацию, то даст ли Запад отпор? Зампредседателя делегации Европарламента по ассоциации с Украиной Траян Бэсеску не думает, что европейские страны могут сделать много в этой ситуации. "И никто не может", - добавляет он. Во время военного конфликта между Россией и Грузией в 2008 году Бэсеску был президентом Румынии. Он вспоминает, как тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили ожидал военного вмешательства со стороны США. Нынешний евродепутат называет это сейчас не иначе, как "шуткой". "Если украинцы верят, что кто-то придет и напрямую поддержит их путем военного вмешательства - они ошибаются", - уверен Бэсеску из фракции Европейской народной партии.