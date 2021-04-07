Ср, 7.04.2021
Мы едем не протестовать. Мы едем спасать. Анастасия Васильева, лечащий врач Навального
Анастасия Васильева, лечащий врач Навального

Канал для обращения к 530 миллионам потенциальных покупателей

ФОТО: Publicitātes foto

Пока традиционно помпезные и амбициозные мероприятия по запуску новых продуктов в мире технологий застопорились из-за соблюдения ограничений, производители используют момент затишья, чтобы улучшить свои конкурентные позиции. Одни интенсивно работают над инновациями, другие улучшают продукты или вводят новые услуги. Технологический гигант Huawei приложил руку к наполнению цифровой галереи мобильного приложения AppGallery. С момента выхода на мировой рынок в 2018 году платформа стала третьей по величине в мире. Интерес к ней также растет в Латвии, и каждый месяц добавляется несколько новых локальных приложений. Об этом рассказала в интервью TVNET Гунта Курсиша-Буткане, менеджер по бизнес-развитию Huawei Mobile Services в Латвии.

Компания Huawei уже добавила 120 тысяч приложений в свою цифровую платформу AppGallery за относительно короткое время. Сколько времени примерно потребуется разработчикам, чтобы настроить приложение в соответствии с требованиями HMS Core?

Все приложения в Huawei AppGallery созданы на базе Android Open source. В зависимости от сложности приложения и того, насколько богато приложение оснащено различными дополнительными функциями, также зависит время настройки. Большинство приложений используют Google Mobile Services, например, рассылка уведомлений, определение местоположения, сканирование QR-кодов и т. д. Соответственно, эти компоненты необходимо адаптировать для Huawei Mobile Services. Оценка приложения обычно занимает 2–3 рабочих дня, и если приложение работает замечательно и признано безопасным, оно добавляется в AppGallery.

Время настройки приложения напрямую зависит от структуры приложения, однако, какой бы сложной она ни была, разработчики всегда могут связаться с командой Huawei в Латвии, и тогда наша техническая служба поможет настроить приложение и ответит на вопросы.

Как приблизительно сейчас распределяется контент AppGallery между играми и приложениями? Что ищут пользователи больше всего и какие типы программ чаще всего предлагают разработчики?

За последний год AppGallery стремительно вырос во всех категориях - 118% по сравнению с прошлым годом. Однако наибольший рост наблюдается в игровой категории - на 500% по сравнению с прошлым годом. На глобальном уровне сейчас лидируют игры, как со стороны разработчиков, так и со стороны пользователей.

Если мы посмотрим уровень Латвии, то интерес во всех категориях одинаков. В наши дни, когда жизнь проходит удаленно, активно загружаются приложения для общения, игр, онлайн-покупок, а также для доставки еды.

По мере того, как роль смартфона как платежного средства возрастает, увеличивается и интерес хакеров. Как Huawei обеспечивает безопасность существующих приложений AppGallery для пользователя?

Безопасность - главный приоритет Huawei AppGallery. Почти 37% всех поданных заявок от приложений отклоняются, поскольку они не соответствуют стандартам безопасности Huawei, которые намного строже, чем те, которые изложены в соответствующих регулах ЕС. Например, конфиденциальная информация, такая как личные биометрические данные и пароли, не обрабатывается за пределами устройства пользователя, что позволяет каждому пользователю полностью контролировать свои личные данные. Каждое приложение, присоединяющееся к AppGallery, перед проверкой проходит четыре уровня безопасности, которые включают проверку конфиденциальности, проверку уязвимости, возможность злоупотребления и ручную проверку безопасности с использованием настоящего имени.

Когда приложение доступно в AppGallery и пользователь решает загрузить его, активируются новые алгоритмы безопасности. Это гарантирует, что приложение достигает телефона пользователя по зашифрованным каналам, а во время его работы происходит постоянная проверка в режиме реального времени – за нее отвечает искусственный интеллект. Защита обеспечивается не только от определенных смоделированных ситуаций, но происходит также реакция на угрозы от новейших вирусов.

Если безопасность настолько высока, почему смартфоны и отдельные приложения Huawei традиционно требуют от пользователей много видов доступа, даже не имеет прямого отношения к работе приложения. Например, доступ к истории звонков. Действительно ли это необходимо и как такие данные помогают улучшить опыт пользователя?

 В Ирландии у Huawei есть отдельная группа по проверке приложений, которая изучает добавленные приложения в Европе. Эта команда проверяет основные права для доступа приложений, чтобы ограничить доступ к некоторым, особенно к различным важным личным данным. По результатам проверки, требуется только доступ, необходимый для запуска приложения. Huawei гарантирует, что каждый раз, когда приложение запрашивает доступ, то у клиента появится всплывающее окно и потребуется окончательное подтверждение.

Это следует рассматривать в контексте конкретных случаев, поскольку требуются только разрешения, необходимые для хорошей  работы приложения. Например, она напрямую зависит от функциональности. Huawei Health требует разрешения на доступ к истории вызовов, чтобы можно было использовать Huawei Watch GT 2 Pro.

Может ли злоумышленник отправить безобидную программу, но обновить ее, например, с помощью функции фишинга? Контролируются ли такие вещи?

 Обеспечение кибербезопасности сейчас важнее, чем когда-либо, поэтому проверки - это не разовое событие, а набор действий, которые выполняются постоянно, начиная с момента присоединения приложения к AppGallery. После того, как приложение было загружено на смартфон пользователя, оно продолжает жить своей "изолированной" жизнью без внешних угроз.

Даже перед каждым обновлением приложение повторно оценивается. Его далее предлагают пользователю только после утверждения обновленной версии, которую признают безопасной. 

Как Huawei оценивает приложения в соответствии с возрастом пользователя? Возрастной рейтинг устанавливает разработчик или Huawei?

Возрастной порог устанавливается разработчиком, но мы в Huawei разработали принципы управления, помогающие оценивать и применять возрастные рекомендации. Всего мы делим приложение на 5 возрастных категорий: 3+, 7+, 12+, 16+ и 18+, где мы рекомендуем абсолютно безопасную среду для самых маленьких пользователей, чтобы не только визуальные, но и звуковые эффекты не казались устрашающими. В свою очередь, контент для взрослых должен не нарушать закон и этические нормы.

Как насчет добавления в AppGallery контента от латвийских разработчиков?

В Латвии, как и во многих других странах, есть местные команды, работающие над развитием AppGallery в сотрудничестве с местными разработчиками и владельцами приложений. В среднем, при оценке местных продуктов для AppGallery ежемесячно добавляется около 3-4 приложений, разработанных в Латвии.

Оценить приложения, которые актуальны для латвийских пользователей, помогает Список желаний или Wishlist, доступный в AppGallery, где пользователи могут сообщать о том, чтобы хотели видеть на платформе. Они также помогает оценить приложения, которые наиболее важны для Латвии. Например, в прошлом году лидировали такие приложения, как e-klase, Mobilly и BOLT. Все эти приложения успешно присоединились к AppGallery. Разработка не прекращается, и мы продолжаем активно сотрудничать с местными разработчиками приложений, чтобы сделать их доступными в AppGallery.

Есть ли в Латвии разработчик, который подготовил приложение только для AppGallery?

Да, и что интересно, это приложения, которые стремятся к международному росту. Например, в прошлом году в сотрудничестве с эксклюзивной AppGallery Huawei была представлена многопользовательская игра Dystopia: Contest of Heroes, которая некоторое время была доступна только в, прежде чем попасть в другие магазины приложений.

Недавно в AppGallery добавлено разработанное в Латвии приложение Together: Couple Assistant, основанное на науке, но призванное в игровой форме улучшить отношения в паре.

Что нужно сделать разработчикам, чтобы присоединиться к AppGallery? Есть ли какие-либо расходы на публикацию приложения?

Публикация приложения в AppGallery бесплатна. Во многих случаях компания Huawei, вопреки отраслевой практике, готова к переговорам о распределении доходов от рекламы. Например, Huawei в настоящее время делится с партнерами выручкой от рекламы или продаж в размере от 80 до 20%, что выше, чем в среднем по отрасли. Это один из примеров. Чтобы узнать обо всех возможностях, лучше всего связаться с местной командой здесь, в Латвии. Мы углубляемся в проблемы каждого разработчика приложения.

Сам процесс присоединения не сложен, разработчик или владелец приложения может связаться с местной латвийской командой, и затем мы шаг за шагом обсудим все вопросы и действия, чтобы сделать его доступным в AppGallery. Есть три шага: вход, настройка приложение в HMS, а затем проверка безопасность и функциональности перед публикацией. На любом этапе мы готовы ответить на все вопросы и при необходимости оказать техническую поддержку.

Как сделать приложение более заметным для пользователей в вашем магазине? Как пробраться между другими приложениями, предложенными редактором?

Как только приложение присоединяется к AppGallery, мы предлагаем разработчикам и владельцам приложений бесплатное продвижение, размещая баннеры AppGallery и публикуя информацию о приложении в социальных сетях Huawei.

В AppGallery также есть раздел "Новые и любимые приложения", который является любимым и популярным разделом среди пользователей Huawei. В этот раздел включены приложения, получившие высокие оценки клиентов или соответствующие критериям качества, и новинки платформы. В этот список также вошли несколько приложений из Латвии, например: Inbox.lv, e-klase, EHR Radio, Mobilly, F3.

 Насколько большой местной аудитории могут достичь латвийские компании, добавив приложение в AppGallery? Сколько тысяч человек в Латвии в настоящее время используют телефоны Huawei с доступом к AppGallery?

AppGallery доступен в 170 странах, с 42 миллионами активных пользователей в месяц в Европе и 530 миллионами по всему миру, и это прекрасная возможность для владельцев приложений выйти далеко за пределы Латвии и завоевать новые рынки, чтобы повысить популярность своего продукта.

На уровне Латвии почти каждый пятый латвиец имеет доступ к смартфону Huawei с AppGallery. Примечательно, что все на всех смартфонах, продающиеся с прошлого года, есть AppGallery.

Материал создан в сотрудничестве с Huawei Latvija

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