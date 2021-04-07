Канал для обращения к 530 миллионам потенциальных покупателей

В Ирландии у Huawei есть отдельная группа по проверке приложений, которая изучает добавленные приложения в Европе. Эта команда проверяет основные права для доступа приложений, чтобы ограничить доступ к некоторым, особенно к различным важным личным данным. По результатам проверки, требуется только доступ, необходимый для запуска приложения. Huawei гарантирует, что каждый раз, когда приложение запрашивает доступ, то у клиента появится всплывающее окно и потребуется окончательное подтверждение.

Это следует рассматривать в контексте конкретных случаев, поскольку требуются только разрешения, необходимые для хорошей работы приложения. Например, она напрямую зависит от функциональности. Huawei Health требует разрешения на доступ к истории вызовов, чтобы можно было использовать Huawei Watch GT 2 Pro.

Может ли злоумышленник отправить безобидную программу, но обновить ее, например, с помощью функции фишинга? Контролируются ли такие вещи?

Обеспечение кибербезопасности сейчас важнее, чем когда-либо, поэтому проверки - это не разовое событие, а набор действий, которые выполняются постоянно, начиная с момента присоединения приложения к AppGallery. После того, как приложение было загружено на смартфон пользователя, оно продолжает жить своей "изолированной" жизнью без внешних угроз.

Даже перед каждым обновлением приложение повторно оценивается. Его далее предлагают пользователю только после утверждения обновленной версии, которую признают безопасной.

Как Huawei оценивает приложения в соответствии с возрастом пользователя? Возрастной рейтинг устанавливает разработчик или Huawei?

Возрастной порог устанавливается разработчиком, но мы в Huawei разработали принципы управления, помогающие оценивать и применять возрастные рекомендации. Всего мы делим приложение на 5 возрастных категорий: 3+, 7+, 12+, 16+ и 18+, где мы рекомендуем абсолютно безопасную среду для самых маленьких пользователей, чтобы не только визуальные, но и звуковые эффекты не казались устрашающими. В свою очередь, контент для взрослых должен не нарушать закон и этические нормы.

Как насчет добавления в AppGallery контента от латвийских разработчиков?

В Латвии, как и во многих других странах, есть местные команды, работающие над развитием AppGallery в сотрудничестве с местными разработчиками и владельцами приложений. В среднем, при оценке местных продуктов для AppGallery ежемесячно добавляется около 3-4 приложений, разработанных в Латвии.

Оценить приложения, которые актуальны для латвийских пользователей, помогает Список желаний или Wishlist, доступный в AppGallery, где пользователи могут сообщать о том, чтобы хотели видеть на платформе. Они также помогает оценить приложения, которые наиболее важны для Латвии. Например, в прошлом году лидировали такие приложения, как e-klase, Mobilly и BOLT. Все эти приложения успешно присоединились к AppGallery. Разработка не прекращается, и мы продолжаем активно сотрудничать с местными разработчиками приложений, чтобы сделать их доступными в AppGallery.

Есть ли в Латвии разработчик, который подготовил приложение только для AppGallery?