Ср, 7.04.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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Алдис Гобземс разводится с женой

Алдис Гобземс ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Брак депутата Сейма Алдиса Гобземса и его супруги Кристы распался. Об этом депутат сообщил во вторник, 6 апреля, в Facebook.

"Мы с Кристой хотим сообщить Вам, что мы приняли решение о разводе. Решение является обоюдным и согласованным. Огромное напряжение, связанное с политической деятельностью и потраченная энергия оказались несовместимыми с тем, что мы вместе как пара", - написал депутат.

Гобземс добавил, что оба по-прежнему будут любящими родителями своих детей и останутся хорошими друзьями.

"Мы призываем никого не вмешиваться в наши личные дела и уважать нас", - добавил Гобземс.

ФОТО: Скриншот из Facebook

Пара поженилась в 2015 году.

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