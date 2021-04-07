Алдис Гобземс разводится с женой

"Мы с Кристой хотим сообщить Вам, что мы приняли решение о разводе. Решение является обоюдным и согласованным. Огромное напряжение, связанное с политической деятельностью и потраченная энергия оказались несовместимыми с тем, что мы вместе как пара", - написал депутат.