Алдис Гобземс разводится с женой
Брак депутата Сейма Алдиса Гобземса и его супруги Кристы распался. Об этом депутат сообщил во вторник, 6 апреля, в Facebook.
Брак депутата Сейма Алдиса Гобземса и его супруги Кристы распался. Об этом депутат сообщил во вторник, 6 апреля, в Facebook.
"Мы с Кристой хотим сообщить Вам, что мы приняли решение о разводе. Решение является обоюдным и согласованным. Огромное напряжение, связанное с политической деятельностью и потраченная энергия оказались несовместимыми с тем, что мы вместе как пара", - написал депутат.
Гобземс добавил, что оба по-прежнему будут любящими родителями своих детей и останутся хорошими друзьями.
"Мы призываем никого не вмешиваться в наши личные дела и уважать нас", - добавил Гобземс.
Пара поженилась в 2015 году.