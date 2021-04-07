Ср, 7.04.2021
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Анастасия Васильева, лечащий врач Навального

Многие отказываются от вакцины AstraZeneca, разрешат ли выбирать другую? Комментарий Кариньша

Кришьянис Кариньш ФОТО: EPA/STEPHANIE LECOCQ

Хотя многие записанные на прививку от Covid-19 люди отказались от вакцины AstraZeneca, государство в настоящее время не рассматривает возможность разрешить людям выбирать, какую вакцину они хотели бы получить, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в передаче Rīta panorāma на LTV.

На вопрос, что делать с людьми, которые готовы к вакцинации против Covid-19, но принципиально отказываются от вакцинами AstraZeneca, премьер-министр не ответил прямо, заявив, что он сам был вакцинирован AstraZeneca, и риск осложнений от нее невелик.

"До сих пор я прислушивался к специалистам, которые говорят, что гораздо безопаснее сделать прививку любой вакциной, чем заразиться Covid-19", - сказал премьер, добавив, что правительство Латвии по-прежнему полагается на оценки Европейского агентства лекарственных средств и местных экспертов о том, что вакцина AstraZeneca хороша. 

В то же время премьер-министр отметил, что AstraZeneca в этом квартале не планируется как наиболее широко используемая вакцина в Латвии, поскольку в мае ожидается увеличение поставок от Pfizer, а также вакцины Moderna и Janssen.

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