Многие отказываются от вакцины AstraZeneca, разрешат ли выбирать другую? Комментарий Кариньша

На вопрос, что делать с людьми, которые готовы к вакцинации против Covid-19, но принципиально отказываются от вакцинами AstraZeneca, премьер-министр не ответил прямо, заявив, что он сам был вакцинирован AstraZeneca, и риск осложнений от нее невелик.

"До сих пор я прислушивался к специалистам, которые говорят, что гораздо безопаснее сделать прививку любой вакциной, чем заразиться Covid-19", - сказал премьер, добавив, что правительство Латвии по-прежнему полагается на оценки Европейского агентства лекарственных средств и местных экспертов о том, что вакцина AstraZeneca хороша.