Группе "Элизиум" запретили показывать фото Навального на концерте в Москве

Кузнецов объяснил, что они хотели показать фотографию во время исполнения песни "Привет, это Навальный". Организаторы во время репетиции предупредили артистов и пригрозили отменой, если изображение появится.

Артисты не могли допустить отмены, ведь на входы было 1,5 тысячи человек.

"Пришлось уступить и заменить фото на видео звездного неба, под которое мы и исполнили песню",- объяснил музыкант.

Издание "Медуза" цитирует генерального директора "Главклуба" Игоря Тонких, который пояснил, что это решение управленческое, а не политическое. Он напомнил, что год назад на этой площадке проходила встреча Навального с избирателями, проводился флешмоб "Я буду петь свою музыку" в поддержку рэпера Хаски.

Тонких объяснил, что у артиста был выбор снимать или не снимать кадр.

"Он решил снять и сделать об этом пост на серьезных щах в соцсетях. Все нормально. Это живое гражданское общество", - отметил гендиректор.

Напомним, в феврале группа "Элизиум" выпустила песню "Привет, это Навальный". В основе текста трека - пост Алексея Навального, в котором он сравнивает тюрьму с космическим путешествием.

Напомним, политик Алексей Навальный с 15 марта находится в исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области. Его соратники и адвокаты указали на ухудшение состояния здоровья Навального, невозможность передать ему рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой.