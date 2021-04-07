Участниц и организатора обнаженной фотосессии в Дубае депортируют из страны

Как пишет РИА "Новости", будет депортирован российский предприниматель, которого подозревают в том, что он организовал фотосессию, а также 11 гражданок Украины, которые позировали для фото.
Сроки депортации власти Дубая не уточнили.
Как отмечает AP, такое быстрое решение о депортации - редкость для правовой системы Дубая. Обычно аналогичные дела в отношении иностранцев доходят до рассмотрения судом на территории страны.
Как сообщалось, вечером 3 апреля полиция Дубая объявила о задержании группы людей, снимавшихся в "непристойном видео". В МИД Украины заявили, что среди задержанных оказались 11 украинок. Ранее сообщалось, что среди задержанных может быть восемь гражданок России, но позже в генконсульстве России заявили, что среди задержанных россиянок нет.