Ср, 7.04.2021
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Стас Давыдов, блогер

Участниц и организатора обнаженной фотосессии в Дубае депортируют из страны

ФОТО: Funny Solution Studio/Shutterstock.

Всех причастных к фотосессии с обнаженными девушками на балконе одного из отелей Дубая депортируют из страны. Такое решение приняла прокуратура, сообщает "Медуза" со ссылкой на Associated Press.

Как пишет РИА "Новости", будет депортирован российский предприниматель, которого подозревают в том, что он организовал фотосессию, а также 11 гражданок Украины, которые позировали для фото. 

Сроки депортации власти Дубая не уточнили. 

Как отмечает AP, такое быстрое решение о депортации - редкость для правовой системы Дубая. Обычно аналогичные дела в отношении иностранцев доходят до рассмотрения судом на территории страны.

Как сообщалось, вечером 3 апреля полиция Дубая объявила о  задержании группы людей, снимавшихся в "непристойном видео". В МИД Украины заявили, что среди задержанных оказались 11 украинок. Ранее сообщалось, что среди задержанных может быть восемь гражданок России, но позже в генконсульстве России заявили, что среди задержанных россиянок нет.

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