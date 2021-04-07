Участниц и организатора обнаженной фотосессии в Дубае депортируют из страны

Как пишет РИА "Новости", будет депортирован российский предприниматель, которого подозревают в том, что он организовал фотосессию, а также 11 гражданок Украины, которые позировали для фото.

Сроки депортации власти Дубая не уточнили.

Как отмечает AP, такое быстрое решение о депортации - редкость для правовой системы Дубая. Обычно аналогичные дела в отношении иностранцев доходят до рассмотрения судом на территории страны.