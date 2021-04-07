Ср, 7.04.2021
Люди не задумываются, что это болезнь (Covid-19), которая появилась чуть больше года назад и УЖЕ заболел такой процент людей при том, какие агрессивные меры предосторожности были соблюдены. Это не болезнь, которая с нами сотни лет, как грипп, а свежая версия вируса. Стас Давыдов, блогер
Стас Давыдов, блогер
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Галерея ⟩ "Нам нечего надеть!" Рижане выстроились в длинные очереди у магазинов одежды и обуви

ФОТО: TVNET/Gints Bāliņš

Воспользовавшись возможностью снова делать покупки очно, рижане выстраиваются в длинные очереди у магазинов одежды и обуви, отмечает RUS TVNET.

С сегодняшнего дня, согласно одобренным правительством поправкам к положению "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19", все магазины за пределами торговых центров площадью более 7000 квадратных метров могут возобновить работу.

Во всех точках продаж за пределами торговых центров и покупатели, и сотрудники должны будут носить маски, закрывающие рот и нос, а информация о максимальном количестве посетителей должна быть вывешена на входе.

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET
ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Количество корзин и тележек для покупок в торговых точках должно соответствовать максимально допустимому количеству посетителей. В магазинах на каждого посетителя должно быть выделено 25 квадратных метров площади. Если помещение меньше, в нем может разместиться только один посетитель.

Поскольку число желающих гораздо больше, чем разрешенное количество посетителей внутри магазина, во многих местах покупатели вынуждены стоять в очереди за пределами магазина.

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В местах продаж необходимо контролировать поток посетителей на входе и выходе, в помещении и на открытом воздухе, а также в торговом зале, где наблюдается повышенное скопление посетителей.

Галерея: Очереди у магазинов одежды и обуви в Риге

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