Некоторые магазины возобновляют работу. В торговых центрах нельзя выдавать товары, купленные онлайн

Работать смогут и магазины в торговых центрах, торговая площадь которых составляет менее 7000 кв. м. Также можно организовывать уличную торговлю.

В торговых центрах площадью более 7000 кв. м, как и прежде, смогут работать только:

продуктовые магазины,

аптеки,

магазины оптики,

товаров для животных,

предметов гигиены,

книжные магазины и

места предоставления услуг.

При этом находящиеся в крупных торговых центрах магазины, которые не смогут обслуживать клиентов очно, с 7 апреля не смогут на месте выдавать товары, купленные дистанционно.

В Министерстве экономики пояснили, что отдельные магазины не смогут работать в тех торговых центрах, площадь которых составляет по меньшей мере 7000 кв. м и где расположено по меньшей мере пять различных магазинов.

По данным Министерства экономики, в целом работу смогут возобновить до 9000 мест торговли.

На одного покупателя в магазинах должно быть обеспечено не менее 25 кв. м площади, в местах предоставления услуг - не менее 15 кв. м.

При торговле на улице и на рынках должны соблюдаться физическая дистанция и контролироваться потоки посетителей и работников.