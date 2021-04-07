Ср, 7.04.2021
Мы едем не протестовать. Мы едем спасать. Анастасия Васильева, лечащий врач Навального
Анастасия Васильева, лечащий врач Навального

Некоторые магазины возобновляют работу. В торговых центрах нельзя выдавать товары, купленные онлайн

Иллюстративное фото ФОТО: Иллюстративное фото

С сегодняшнего дня, 7 апреля, могут вновь работать все магазины вне торговых центров площадью более 7000 кв. м, предусматривают утвержденные правительством поправки к правилам эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19.

Работать смогут и магазины в торговых центрах, торговая площадь которых составляет менее 7000 кв. м. Также можно организовывать уличную торговлю.

В торговых центрах площадью более 7000 кв. м, как и прежде, смогут работать только:

  • продуктовые магазины,
  • аптеки,
  • магазины оптики,
  • товаров для животных,
  • предметов гигиены,
  • книжные магазины и
  • места предоставления услуг.

При этом находящиеся в крупных торговых центрах магазины, которые не смогут обслуживать клиентов очно, с 7 апреля не смогут на месте выдавать товары, купленные дистанционно.

В Министерстве экономики пояснили, что отдельные магазины не смогут работать в тех торговых центрах, площадь которых составляет по меньшей мере 7000 кв. м и где расположено по меньшей мере пять различных магазинов.

По данным Министерства экономики, в целом работу смогут возобновить до 9000 мест торговли.

На одного покупателя в магазинах должно быть обеспечено не менее 25 кв. м площади, в местах предоставления услуг - не менее 15 кв. м.

При торговле на улице и на рынках должны соблюдаться физическая дистанция и контролироваться потоки посетителей и работников.

Чтобы избежать риска чрезмерного скопления людей, в месте организации уличной торговли сможет находиться не более 20 торговцев, а также нельзя проводить развлекательные мероприятия. Места уличной торговли должны быть огорожены, например, забором или ограничительной лентой.

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