В Риге в честь Международного женского дня состоялся ряд мероприятий, наиболее заметными из которых стали шествие солидарности женщин и "Женское ралли"! Кроме того, TVNET+ проанализировал зарплаты женщин Латвии и пришел к неутешительному выводу, а в Театре улицы Гертрудес были названы лучшие свадебные фотографы Латвии. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET, рассказываем коротко о главном за 8 марта.
Главное за 8 марта ⟩ "Женское ралли" и шествие солидарности, зарплаты женщин Латвии и лучшие свадебные фотографы
Новости Латвии:
Уже в 14-й раз стартовало Женское ралли AKROPOLE! Традиционное для Международного женского дня мероприятие, соревнования по автомобильному ориентированию, как и каждый год, создают праздничную атмосферу фестиваля, собирают друзей, родственников, коллег и помогают выразить страсть и творчество 440 экипажам со всей Латвии.
В организованном в честь Международного женского дня обществом Centrs Marta шествии солидарности за гендерное равенство и права женщин в субботу, 8 марта, в центре Риги приняли участие около 200 человек, сообщила координатор политики центра Беата Йоните.
Положение женщин в стране - парадокс. С одной стороны, Латвия является одним из лидеров по числу женщин во власти: президентское кресло, посты премьер-министров, министерские портфели и должности в мэриях городов достаются здесь женщинам с завидной регулярностью. С другой стороны - высокое неравенство "на местах", разрыв в заработной плате, домашнее насилие и немыслимый стресс. 8 марта мы чествуем выдающихся женщин Латвии - политиков, ученых, художников и атлетов, - но в такие дни особенно удобно замолчать и спрятать за фасадом успеха истинное положение дел.
С конца декабря 2024 года, когда вступили в силу новые правовые нормы, Государственная полиция возбудила шесть дел об административных правонарушениях за сексуальные домогательства - нежелательные физические, устные или письменные действия сексуального характера, которые унижают достоинство человека и создают создает запугивающую, враждебную, унижающую, оскорбительную или агрессивную обстановку. Во всех случаях виновные были оштрафованы на сумму от 10 до 200 евро. Максимальный штраф может достигать 700 евро.
Рижский городской суд за уклонение от уплаты налогов в размере более полумиллиона евро приговорил предпринимателя к реальному лишению свободы, выяснило агентство LETA в прокуратуре.
За рубежом:
Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза подтвердил, что ветеран Голливуда Джин Хэкмен умер естественной смертью через несколько дней после смерти своей жены Бетси Аракавы, вызванной редкой хантавирусной инфекцией. Следователи исключили отравление угарным газом и отвергли опасения по поводу небольшой утечки газа, обнаруженной в доме супругов.
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