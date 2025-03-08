На выборах будет стартовать "Платформа для женщин в Риге"

Лиене Дреймане уточнила, что ядро ​​списка на данный момент определено. Platforma 21 не будет спешить с представлением списка, его планируется представить в начале апреля. "На данный момент я могу только подтвердить, что в список войдут только женщины. Мы открыты для активных, предприимчивых, смелых и ответственных женщин", - заявила Лиене Дреймане, которая станет одним из лидеров женского списка.

Политическая партия Platforma 21 наряду со сменой названия и идентичности предлагает себя в качестве открытой платформы для муниципальных выборов 7 июня 2025 года, приглашая к участию в ней небольшие региональные партии и отдельных активистов.

Янис Ронис, член правления политической партии Platforma 21, рад, что женский список воспользуется возможностями этой платформы в Риге, считая, что это очень ценная и значимая инициатива в латвийской политике. Platforma 21 примет активное участие в муниципальных выборах 7 июня 2025 года. Ронис сообщает, что уже есть ясность относительно старта во многих самоуправлениях, но информация еще собирается и будет объявлена ​​по каждому самоуправлению отдельно.

Platforma 21 - новое название политической партии, которая ранее была известна как "Каждому и каждой", а до этого также "Закон и порядок". На выборах в 14-й Сейм 1 октября 2022 года политическая партия "Каждому и каждой" набрала 33 578 голосов и 3,67% доверия избирателей. После выборов в 14-й Сейм в партии произошли существенные изменения. Ее основатель Алдис Гобземс, с именем которого многие ранее связывали эту организацию, покинул партию.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!