Политическая партия Platforma 21 на своем ежегодном конгрессе в субботу на муниципальные выборы в Риге заявила список "Платформа для женщин в Риге", от которого будут баллотироваться только женщины, сообщает агентство LETA.
На выборах будет стартовать "Платформа для женщин в Риге"
"Платформу для женщин в Риге" представили несколько известных женщин Латвии, среди которых актриса Лелде Дреймане, юрист и новоизбранный член правления партии Platforma 21 Лиене Дреймане, медийная личность и преподаватель Иева Адамс, специалист по эмоциональной поддержке родителей Алисе Калпиня, вдохновительница женщин в социальных сетях и один из лидеров бренда Oriflame в Латвии Марита Лиепиня, а также ментор здорового образа жизни и писательница Элита Драке, предприниматель и инфлюенсер Синдия Бокане.
Эксперт по правовым вопросам и член правления политической партии Platforma 21 Лиене Дреймане подчеркнула, что это будет первый список женщин в Латвии после восстановления независимости, напомнив, что подобный прецедент существовал только в межвоенной Латвии на выборах в 1-й Сейм.
Лиене Дреймане подчеркнула, что для нее важно продолжение исторического наследия активных и сильных латвийских женщин, и она верит в силу сотрудничества как между поколениями, так и между женщинами и мужчинами.
В свою очередь специалист по эмоциональной поддержке родителей Калпиня отметила, что маленькая нация должна обеспечить поддержку детей и семей. "Чтобы женщины захотели рожать в Риге, они должны быть уверены, что самоуправление также позаботится о них. В каждом микрорайоне Риги должны быть группы эмоциональной поддержки для молодежи и родителей", - подчеркнула Калпиня.
Лиене Дреймане уточнила, что ядро списка на данный момент определено. Platforma 21 не будет спешить с представлением списка, его планируется представить в начале апреля. "На данный момент я могу только подтвердить, что в список войдут только женщины. Мы открыты для активных, предприимчивых, смелых и ответственных женщин", - заявила Лиене Дреймане, которая станет одним из лидеров женского списка.
Политическая партия Platforma 21 наряду со сменой названия и идентичности предлагает себя в качестве открытой платформы для муниципальных выборов 7 июня 2025 года, приглашая к участию в ней небольшие региональные партии и отдельных активистов.
Янис Ронис, член правления политической партии Platforma 21, рад, что женский список воспользуется возможностями этой платформы в Риге, считая, что это очень ценная и значимая инициатива в латвийской политике. Platforma 21 примет активное участие в муниципальных выборах 7 июня 2025 года. Ронис сообщает, что уже есть ясность относительно старта во многих самоуправлениях, но информация еще собирается и будет объявлена по каждому самоуправлению отдельно.
Platforma 21 - новое название политической партии, которая ранее была известна как "Каждому и каждой", а до этого также "Закон и порядок". На выборах в 14-й Сейм 1 октября 2022 года политическая партия "Каждому и каждой" набрала 33 578 голосов и 3,67% доверия избирателей. После выборов в 14-й Сейм в партии произошли существенные изменения. Ее основатель Алдис Гобземс, с именем которого многие ранее связывали эту организацию, покинул партию.
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