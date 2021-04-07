Человек с фальшивыми водительскими правами пытался обмануть CSDD

Сотрудники пришли к выводу, что права не подлинные, проверив его в системе проверки сертификатов Европейского Союза (ЕС) и задав дополнительные вопросы.

В CSDD указали, что задержали человека с поддельным документом. Государственная полиция проинформирована о случившемся и займется дальнейшими следственными действиями.

Представители Управления призвали население не быть доверчивыми и не предпринимать противоправных действий, связанных с подделкой документов.

"Всю информацию можно найти в CSDD и международных реестрах водителей, и обнаружение подделок - лишь вопрос времени.

Кроме того, сотрудники CSDD хорошо обучены отличать подделки от оригиналов. Все документы тщательно проверяются перед тем, как будет оказана какая-либо услуга", - сказали представители CSDD.

CSDD также обращает внимание на попытки обмана людей в социальных сетях или на рекламных порталах, предлагающих получить водительские права. Такие попытки мошенничества чаще всего связаны со сбором конфиденциальных личных данных и мошенничеством. В таких случаях CSDD призывает обращаться в Государственную полицию.