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Стас Давыдов, блогер

Человек с фальшивыми водительскими правами пытался обмануть CSDD

Szczecin, Poland - December 5, 2020: Polish driving license, detail, closeup ФОТО: Shutterstock

На прошлой неделе сотрудники Управления безопасности дорожного движения (CSDD) в Рижском центре обслуживания клиентов предотвратили замену поддельных водительских прав, якобы выданных в Польше, сообщает CSDD.

Сотрудники пришли к выводу, что права не подлинные, проверив его в системе проверки сертификатов Европейского Союза (ЕС) и задав дополнительные вопросы.

В CSDD указали, что задержали человека с поддельным документом. Государственная полиция проинформирована о случившемся и займется дальнейшими следственными действиями.

Представители Управления призвали население не быть доверчивыми и не предпринимать противоправных действий, связанных с подделкой документов.

"Всю информацию можно найти в CSDD и международных реестрах водителей, и обнаружение подделок - лишь вопрос времени.

Кроме того, сотрудники CSDD хорошо обучены отличать подделки от оригиналов. Все документы тщательно проверяются перед тем, как будет оказана какая-либо услуга", - сказали представители CSDD.

CSDD также обращает внимание на попытки обмана людей в социальных сетях или на рекламных порталах, предлагающих получить водительские права. Такие попытки мошенничества чаще всего связаны со сбором конфиденциальных личных данных и мошенничеством. В таких случаях CSDD призывает обращаться в Государственную полицию.

CSDD - государственное акционерное общество. Дирекция регистрирует автомобили в Латвии, выдает водительские права, проводит технический осмотр автомобилей и предоставляет другие услуги. CSDD получает доход за счет платы за услуги. Держателем долей капитала Управления является Министерство транспорта.

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