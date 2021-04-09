Исследования показали, у кого вакцины против Covid-19 вызывают наиболее серьезные побочные эффекты

То, как человек реагирует на вакцины, во многом зависит от возраста и пола, а также от генов и предыдущего контакта с возбудителем.
"Ваш иммунный ответ по существу определяет побочные эффекты", - сказал Business Insider врач-терапевт Балтиморской больницы доктор Вивек Чериан.
Женщины и молодые люди обычно имеют более серьезные побочные эффекты после приема Covid-19, независимо от дозы или производителя.
Для всех трех вакцин против Covid-19, одобренных в США - Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson - молодые люди чаще сообщали об усталости, головной боли и боли в месте инъекции.
Побочные эффекты становятся более многочисленными и серьезными после второй дозы Pfizer или Moderna.
После 65 лет иммунная система ослабевает
С возрастом наша иммунная система постепенно ухудшается, а это значит, что организм пожилых людей не так сильно защищает себя от чужеродных захватчиков, в том числе и от белка в вакцине.
"У молодых людей гораздо сильнее иммунный ответ, поэтому и побочных эффектов от вакцины больше", - отмечает Чериан.
После первой дозы Moderna у 57% людей моложе 65 лет развились побочные эффекты в сравнении с 48% людей старше 65 лет. После второй дозы у почти 82% людей в младшей группе развились побочные эффекты, в сравнении с почти 72% среди пожилых людей.
В исследованиях Pfizer около 57% людей в возрасте от 18 до 55 лет чувствовали усталость после первой дозы, тогда как 34% людей в возрасте от 56 лет почувствовали такие же побочные эффекты. После второй дозы вакцины показатель вырос до 59% и 51% соответственно.
В случае с Johnson & Johnson, после первой дозы вакцины почти у 62% людей в возрасте от 18 до 59 лет развились побочные эффекты, по сравнению с 45% людей в возрасте 60 лет и старше.
Эстроген играет роль в иммунном ответе женщин
Центры по контролю и профилактике заболеваний США проанализировали реакцию людей почти на 14 млн доз вакцин Pfizer и Moderna с декабря по январь.
Результаты показали, что примерно 79% побочных эффектов от вакцин были зафиксированы у женщин, несмотря на то что в целом получили вакцину только 61% женщин из общего числа.
Женщины, как правило, сильнее реагируют также на вакцины от полиомиелита, гриппа, кори и эпидемического паротита.
"Все эти вакцины в целом у женщин имеют более выраженные побочные эффекты", - подчеркивает эксперт.
Ученые считают, что такая разница связана с уровнем эстрогена.
"Тестостерон, как правило, является гормоном, подавляющим иммунитет, а эстроген - иммуностимулятором. Скорее всего, именно поэтому у женщины больше побочных эффектов", - подчеркивает Чериан.
Вторая доза вызвала более серьезные побочные эффекты
Вторая доза вакцины обычно сопровождается более серьезными побочными эффектами. Наиболее частым является припухлость в области инъекции: почти у 92% участников клинических испытаний Moderna развился этот побочный эффект. В исследовании Pfizer - у 84% испытуемых, а у Johnson & Johnson - у 49%.
Другие распространенные побочные эффекты включают усталость, головную боль, боли в теле или мышцах. В исследованиях Pfizer такие побочные эффекты развились у 65% вакцинированных, у Moderna и Johnson & Johnson - у 38%.
Для тех, кто ранее не болел коронавирусом, после второй дозы вакцины побочные эффекты становятся более ощутимыми.
В исследованиях Pfizer в два раза больше людей почувствовали озноб и боль в суставах после второй дозы вакцины. У Moderna этот показатель увеличился в пять раз.