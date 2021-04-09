Исследования показали, у кого вакцины против Covid-19 вызывают наиболее серьезные побочные эффекты

То, как человек реагирует на вакцины, во многом зависит от возраста и пола, а также от генов и предыдущего контакта с возбудителем.

"Ваш иммунный ответ по существу определяет побочные эффекты", - сказал Business Insider врач-терапевт Балтиморской больницы доктор Вивек Чериан.

Женщины и молодые люди обычно имеют более серьезные побочные эффекты после приема Covid-19, независимо от дозы или производителя.

Для всех трех вакцин против Covid-19, одобренных в США - Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson - молодые люди чаще сообщали об усталости, головной боли и боли в месте инъекции.

Побочные эффекты становятся более многочисленными и серьезными после второй дозы Pfizer или Moderna.

После 65 лет иммунная система ослабевает

С возрастом наша иммунная система постепенно ухудшается, а это значит, что организм пожилых людей не так сильно защищает себя от чужеродных захватчиков, в том числе и от белка в вакцине.

"У молодых людей гораздо сильнее иммунный ответ, поэтому и побочных эффектов от вакцины больше", - отмечает Чериан.

После первой дозы Moderna у 57% людей моложе 65 лет развились побочные эффекты в сравнении с 48% людей старше 65 лет. После второй дозы у почти 82% людей в младшей группе развились побочные эффекты, в сравнении с почти 72% среди пожилых людей.

В исследованиях Pfizer около 57% людей в возрасте от 18 до 55 лет чувствовали усталость после первой дозы, тогда как 34% людей в возрасте от 56 лет почувствовали такие же побочные эффекты. После второй дозы вакцины показатель вырос до 59% и 51% соответственно.

В случае с Johnson & Johnson, после первой дозы вакцины почти у 62% людей в возрасте от 18 до 59 лет развились побочные эффекты, по сравнению с 45% людей в возрасте 60 лет и старше.

Эстроген играет роль в иммунном ответе женщин

Центры по контролю и профилактике заболеваний США проанализировали реакцию людей почти на 14 млн доз вакцин Pfizer и Moderna с декабря по январь.

Результаты показали, что примерно 79% побочных эффектов от вакцин были зафиксированы у женщин, несмотря на то что в целом получили вакцину только 61% женщин из общего числа.

Женщины, как правило, сильнее реагируют также на вакцины от полиомиелита, гриппа, кори и эпидемического паротита.

"Все эти вакцины в целом у женщин имеют более выраженные побочные эффекты", - подчеркивает эксперт.

Ученые считают, что такая разница связана с уровнем эстрогена.

"Тестостерон, как правило, является гормоном, подавляющим иммунитет, а эстроген - иммуностимулятором. Скорее всего, именно поэтому у женщины больше побочных эффектов", - подчеркивает Чериан.

Вторая доза вызвала более серьезные побочные эффекты

Вторая доза вакцины обычно сопровождается более серьезными побочными эффектами. Наиболее частым является припухлость в области инъекции: почти у 92% участников клинических испытаний Moderna развился этот побочный эффект. В исследовании Pfizer - у 84% испытуемых, а у Johnson & Johnson - у 49%.

Другие распространенные побочные эффекты включают усталость, головную боль, боли в теле или мышцах. В исследованиях Pfizer такие побочные эффекты развились у 65% вакцинированных, у Moderna и Johnson & Johnson - у 38%.

Для тех, кто ранее не болел коронавирусом, после второй дозы вакцины побочные эффекты становятся более ощутимыми.