На прошлой неделе в ивангородской поликлинике 25 жителей Нарвы привились российской вакциной Sputnik V, и правительство Ленинградской области сообщило, что последовать их примеру могут и другие граждане России, живущие в Эстонии. Но с некоторыми оговорками, пишет Rus.Postimees.

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сказал в эфире телеканала "Россия-1", что на границе Эстонии и Финляндии открылись дополнительные пункты вакцинации. Корреспондент Rus.Postimees попытался записаться на прививку на другом берегу Наровы и выяснил, где можно вакцинироваться “Спутником” в России, какие для этого нужны документы и сколько потребуется заплатить вдобавок к бесплатной вакцине.

Живущие в Эстонии граждане РФ имеют загранпаспорт, и лишь немногие оформили дополнительно внутренний российский паспорт. Парадокс в том, что многие учреждения в России не признают российский загранпаспорт в качестве официального документа.

В Ленинградском областном фонде обязательного медицинского страхования объясняют, что загранпаспорт по закону является документом, удостоверяющим личность только при выезде из Российской Федерации и въезде в нее. Поэтому оформить полис ОМС обладателям российских загранпаспортов невозможно.