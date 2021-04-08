"Маленький принц" отмечает юбилей

Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь".

"Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал ей все свои дни".

"Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил".

Аллегорическая сказка для взрослых "Маленький принц", главный герой которой простыми словами раскрывает глубины человеческой души, со времени своей первой публикации 6 апреля 1943 года стала частью современной культуры и разлетелась на цитаты. Во Франции эту книгу впервые издадут после окончания Второй мировой войны и смерти писателя - 6 апреля 1946 года. Во время войны работы Сент-Экзюпери были запрещены на родине автора режимом Виши.

Наверное, нет в мире человека, который не знал бы ее главного героя - мальчика с золотыми волосами, загадочного обитателя астероида Б-612. Облик Маленького принца, как и все прочие иллюстрации в повести, создал сам французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери. Профессиональный летчик, он не вернулся из разведывательного полета над Средиземным морем в июле 1944 года.

Антуан де Сент-Экзюпери ФОТО: Picture-alliance/dpa

Это самое известное произведение Антуана де Сент-Экзюпери продолжает оставаться кладезем мудрости и источником вдохновения. "Маленький принц" переведен более чем на 180 языков, по его мотивам сняты фильмы, написана музыка.

Руководство для жизни от Антуана де Сент-Экзюпери

В этой философской повести главным предметом исследования является внутренний мир человека. Планеты символизируют душу, дурная трава - плохие мысли и поступки, гусеницы - недостатки в окружающих. Детям, как правило, трудно бывает разобраться в смыслах и значениях всех этих роз, стеклянных колпаков и баобабов. Неслучайно писатель посвятил эту сказку-повесть взрослому человеку, пусть даже и с оговоркой, что его друг был тоже когда-то маленьким. Именно поэтому первое издание "Маленького принца" в переводе на немецкий язык появилось в Германии в 1950 году с предостережением "Это не детская книга".

О философских подтекстах нестареющего мудрого бестселлера корреспондент DW поговорила с человеком, который лучше других должен знать все секреты "Маленького принца" и обстоятельства жизни его создателя. Швейцарский публицист и журналист Йозеф Ханиман (Joseph Hanimann) опублиовал в 2013 году объемную биографию Сент-Экзюпери.

DW: Г-н Ханиман, а когда вы впервые прочитали эту книгу?

Йозеф Ханиман: Я прочитал "Маленького принца" первый раз в детстве. Должен сказать, что и я не сразу понял его. Он меня довольно озадачил. И до сих пор озадачивает. Это детская книга для ребенка, который живет в каждом из нас.

Йозеф Ханиман ФОТО: picture-alliance/SvenSimon/A. Waelischmiller

- "Маленький принц" остается и сегодня одной из самых читаемых книг. В чем секрет его успеха?