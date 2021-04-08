Чт, 8.04.2021
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Алексей Навальный

Андрей Губин покинул Россию

Андрей Губин ФОТО: Instagram

Популярный певец Андрей Губин покинул Россию и переехал в Египет, пишет Lenta.ru со ссылкой на Starhit.

По словам друга исполнителя, тот арендовал большой дом, а живет на авторские отчисления. Также он тренируется, много гуляет и продолжает заниматься творчеством.

Точнее новое место жительства певца указал другой его товарищ - по его словам, Губин обосновался в городе Дахаб на берегу Акабского залива. Это место популярно у любителей серфинга, а также отличается европейской атмосферой.

Также стало известно, что перед отъездом музыкант побывал в родной Уфе, где повидался с близкими, а также встретился с бизнесменом Андреем Бурматовым. На данный момент возвращаться в Россию певец не планирует.

Андрей Губин был яркой звездой российской музыки 1990-х. Самыми заметными его хитами были композиции "Зима-холода", "Милая моя", "Мальчик-бродяга". Из поля зрения он пропал в середине 2000-х.

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