Андрей Губин покинул Россию

По словам друга исполнителя, тот арендовал большой дом, а живет на авторские отчисления. Также он тренируется, много гуляет и продолжает заниматься творчеством.

Точнее новое место жительства певца указал другой его товарищ - по его словам, Губин обосновался в городе Дахаб на берегу Акабского залива. Это место популярно у любителей серфинга, а также отличается европейской атмосферой.

Также стало известно, что перед отъездом музыкант побывал в родной Уфе, где повидался с близкими, а также встретился с бизнесменом Андреем Бурматовым. На данный момент возвращаться в Россию певец не планирует.