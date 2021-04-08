Андрей Губин покинул Россию
Популярный певец Андрей Губин покинул Россию и переехал в Египет, пишет Lenta.ru со ссылкой на Starhit.
Популярный певец Андрей Губин покинул Россию и переехал в Египет, пишет Lenta.ru со ссылкой на Starhit.
По словам друга исполнителя, тот арендовал большой дом, а живет на авторские отчисления. Также он тренируется, много гуляет и продолжает заниматься творчеством.
Точнее новое место жительства певца указал другой его товарищ - по его словам, Губин обосновался в городе Дахаб на берегу Акабского залива. Это место популярно у любителей серфинга, а также отличается европейской атмосферой.
Также стало известно, что перед отъездом музыкант побывал в родной Уфе, где повидался с близкими, а также встретился с бизнесменом Андреем Бурматовым. На данный момент возвращаться в Россию певец не планирует.
Андрей Губин был яркой звездой российской музыки 1990-х. Самыми заметными его хитами были композиции "Зима-холода", "Милая моя", "Мальчик-бродяга". Из поля зрения он пропал в середине 2000-х.