"Девочки, я не дилдо". Первый комментарий Гобземса после развода
Депутат Сейма Алдис Гобземс, который 6 апреля сообщил, что разводится с женой Кристой, уже получил внимание от других женщин. Об этом он рассказал в новой публикации в Facebook.
Депутат Сейма Алдис Гобземс, который 6 апреля сообщил, что разводится с женой Кристой, уже получил внимание от других женщин. Об этом он рассказал в новой публикации в Facebook.
Спустя день после сообщения о разводе Гобземс написал: "Сегодня я получил семь приглашений.
я живой человек, у меня со всей моей железобетонной нервной системой есть чувства, переживания и эмоции, я также люблю, влюбляюсь, скучаю и испытываю весь спектр чувств. (...) Позвольте мне сейчас пожить с собой", - написал Гобземс, огорчив отправительниц приглашений тем, что пока "не бросится" отвечать, поскольку он "должен выиграть решающий матч своей жизни".
Отвечая на вопрос, почему распался его брак, Гобземс конкретного ответа не дал:
Šis būs tāds privāts ieraksts. Mans labākais draugs pēc mūsu sarunas teica - uzraksti šito. Tad nu rakstu. Būt...Posted by Aldis Gobzems on Wednesday, April 7, 2021
Напомним, Алдис и Криста поженилась в 2015 году. Оба являются родителями двоих детей - дочери Адрианы и сына Акселя.