я живой человек, у меня со всей моей железобетонной нервной системой есть чувства, переживания и эмоции, я также люблю, влюбляюсь, скучаю и испытываю весь спектр чувств. (...) Позвольте мне сейчас пожить с собой", - написал Гобземс, огорчив отправительниц приглашений тем, что пока "не бросится" отвечать, поскольку он "должен выиграть решающий матч своей жизни".