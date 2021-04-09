"Все не так, как выглядит": Агнесе Зелтиня о бывших возлюбленных и отце своего сына Алексе Дубасе

Звезда ответила на вопрос Лауриса Рейникса о том, какие выводы она сделала после того, как перипетии ее личной жизни стали регулярно появляться в новостных заголовках.

"Все не так, как выглядит. Нет, конечно, во всем этом есть какая-то доля правды, но я никого не искала - приключения меня находят сами", - объяснила Зелтиня.

Она поняла для себя очень существенную вещь.

"Есть девушки, которым повезло, а есть такие девушки, как я выражаюсь, которым одной любви в жизни мало", - подчеркивает актриса.

Во время шоу она рассказала о своих отношениях с проживающим в США режиссером Миком Озолиньшем, а также с бывшим мужем и отцом своего сына Алексом Дубасом.

"Мой творческий путь очень связан с моими отношениями, с моими возлюбленными. И всегда было так, что эти люди были моими учителями. Они меня чему-то научили, и после наши пути разошлись.

Я всегда была благодарна, и только по истечении времени поняла, что мне было необходимо сделать - либо это был проект, скажем, фильм в Америке, либо это был прекрасный сын и совместное время в Москве, как это было с отцом Роберта, моим бывшим мужем Алексом", - призналась знаменитость.

Говоря о новых заголовках, например, о судебном споре с бывшим возлюбленным Рудольфом Бреманисом, актриса выразилась лаконично и ответила словами самого Рейникса, что не все так, как кажется. Есть вещи, которые опубликованы в списках на каких-то стенах, но не предназначены для публичного обсуждения.

"В любом случае я к таким новостям в прессе не поворачиваюсь и телефон не поднимаю... Я сказала: "Без комментариев". И сейчас я говорю то же самое", - объяснила Зелтиня.

Напомним, 15 марта в суде Видземского предместья Риги рассматривалось дело, в котором Агнесе Зелтиня обвиняла своего бывшего возлюбленного, предпринимателя Рудольфса Бреманиса. Актриса требовала взыскать с него моральный ущерб. Она хотела вернуть деньги за страдания, причиненные ей экс-возлюбленным за время их отношений.