"Это часть ее жизни": Галкин показал трогательное видео с Пугачевой для фильма "Чернобыль"

"Для Аллы это не просто хороший фильм - это часть ее жизни. В далеком 1986 году они с коллективом поехали с концертом в Припять по просьбам ликвидаторов. Концерт прошел на открытом воздухе недалеко от места аварии. Риск был большой. Алла могла отказаться, но поехала. Для нее это был не только профессиональный подвиг, но и порыв души", - написал он.