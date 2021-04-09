"Это часть ее жизни": Галкин показал трогательное видео с Пугачевой для фильма "Чернобыль"

Максим Галкин напомнил поклонникам, что для Аллы Борисовны трагедия, произошедшая в Чернобыле, всегда имела особенное значение.
"Для Аллы это не просто хороший фильм - это часть ее жизни. В далеком 1986 году они с коллективом поехали с концертом в Припять по просьбам ликвидаторов. Концерт прошел на открытом воздухе недалеко от места аварии. Риск был большой. Алла могла отказаться, но поехала. Для нее это был не только профессиональный подвиг, но и порыв души", - написал он.
Напомним, что совсем скоро в России состоится премьера фильма Данилы Козловского "Чернобыль", в котором он исполнил главную роль вместе с Оксаной Акиньшиной. По сюжету их герои влюбляются друг в друга, но развитию романтической истории помешает страшная авария на Чернобыльской АЭС, которая унесла сотни тысяч жизней.