Пт, 9.04.2021
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Дмитрий Козак, заместитель руководителя администрации президента России

"Это часть ее жизни": Галкин показал трогательное видео с Пугачевой для фильма "Чернобыль"

Алла Пугачева ФОТО: скриншот видео с YouTube

8 апреля в Сети появилось видео, посвященное премьере. В нем Алла Пугачева смотрит кадры из фильма "Чернобыль" и читает стихотворение Татьяны Снежиной "Мы в этой жизни только гости". Роликом поделился Максим Галкин. 

Максим Галкин напомнил поклонникам, что для Аллы Борисовны трагедия, произошедшая в Чернобыле, всегда имела особенное значение.

"Для Аллы это не просто хороший фильм - это часть ее жизни. В далеком 1986 году они с коллективом поехали с концертом в Припять по просьбам ликвидаторов. Концерт прошел на открытом воздухе недалеко от места аварии. Риск был большой. Алла могла отказаться, но поехала. Для нее это был не только профессиональный подвиг, но и порыв души", - написал он.

Напомним, что совсем скоро в России состоится премьера фильма Данилы Козловского "Чернобыль", в котором он исполнил главную роль вместе с Оксаной Акиньшиной. По сюжету их герои влюбляются друг в друга, но развитию романтической истории помешает страшная авария на Чернобыльской АЭС, которая унесла сотни тысяч жизней.
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