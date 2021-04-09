Женщинам в Чили раздали бракованные противозачаточные. Аборты в стране под запретом

Чили - страна, в которой женщина не может сделать аборт без наличия веской причины. Таковой считается лишь одна из трех:
- если беременность наступила после изнасилования,
- если беременность угрожает жизни матери,
- плод нежизнеспособен.
Министерство здравоохранения Чили получило 26 жалоб на 15 партий противозачаточных средств. Были долгие разбирательства с немецкой фармацевтической компанией Grünenthal, которую власти оштрафовали на 66,5 миллиона чилийских песо (приблизительно $92 000).
В итоге бракованными были признаны 277 тысяч упаковок из двух партий. Общенационального объявления по сложившейся ситуации в стране не было - лишь информация на домашней странице и в социальных сетях Министерства здравоохранения.
Предположительно, в поселках, где нет интернета и телевидения, могут быть и другие женщины, забеременевшие, несмотря на прием противозачаточных, пишет издание.
Юристы, выступившие на стороне пострадавших женщин, призывают правительство выплатить им финансовую компенсацию и разрешить безопасные и легальные аборты для тех, кто желает прервать беременность.