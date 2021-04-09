Пт, 9.04.2021
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Алексей Навальный

Женщинам в Чили раздали бракованные противозачаточные. Аборты в стране под запретом

ФОТО: Shutterstock

В непростой ситуации оказались женщины в Чили - несмотря на прием противозачаточного препарата Anulette CD, полученного по государственной программе, как минимум 170 из них все равно забеременели. Аборт в стране разрешен только по очень веской причине. Теперь пострадавшие планируют подать коллективный иск в суд, сообщает CNN.

Чили - страна, в которой женщина не может сделать аборт без наличия веской причины. Таковой считается лишь одна из трех:

  • если беременность наступила после изнасилования, 
  • если беременность угрожает жизни матери,
  • плод нежизнеспособен.

Министерство здравоохранения Чили получило 26 жалоб на 15 партий противозачаточных средств. Были долгие разбирательства с немецкой фармацевтической компанией Grünenthal, которую власти оштрафовали на 66,5 миллиона чилийских песо (приблизительно $92 000).

В итоге бракованными были признаны 277 тысяч упаковок из двух партий. Общенационального объявления по сложившейся ситуации в стране не было - лишь информация на домашней странице и в социальных сетях Министерства здравоохранения.

Предположительно, в поселках, где нет интернета и телевидения, могут быть и другие женщины, забеременевшие, несмотря на прием противозачаточных, пишет издание.

Юристы, выступившие на стороне пострадавших женщин, призывают правительство выплатить им финансовую компенсацию и разрешить безопасные и легальные аборты для тех, кто желает прервать беременность.

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