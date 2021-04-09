Женщинам в Чили раздали бракованные противозачаточные. Аборты в стране под запретом

Чили - страна, в которой женщина не может сделать аборт без наличия веской причины. Таковой считается лишь одна из трех:

если беременность наступила после изнасилования,

если беременность угрожает жизни матери,

плод нежизнеспособен.

Министерство здравоохранения Чили получило 26 жалоб на 15 партий противозачаточных средств. Были долгие разбирательства с немецкой фармацевтической компанией Grünenthal, которую власти оштрафовали на 66,5 миллиона чилийских песо (приблизительно $92 000).

В итоге бракованными были признаны 277 тысяч упаковок из двух партий. Общенационального объявления по сложившейся ситуации в стране не было - лишь информация на домашней странице и в социальных сетях Министерства здравоохранения.

Предположительно, в поселках, где нет интернета и телевидения, могут быть и другие женщины, забеременевшие, несмотря на прием противозачаточных, пишет издание. 1