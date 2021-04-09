"Живая" очередь на вакцинацию: не стоит стоять, если вы не в приоритетной группе

VCA проводит вакцинацию в центре массовой вакцинации в конференц-центре Atta, который в субботу будет одним из двух центров, где планируется провести эксперимент с живой очередью. Также вакцинация в порядке очереди будет проводиться в выставочном холле на Кипсале.

Как сообщила Лапиня, в Atta Centre принадлежность пришедших на вакцинацию к одной из приоритетных групп будет проверяться дважды - перед тем, как они встанут в очередь, и перед прививкой. У людей, которым вакцина пока не полагается, будет возможность записаться у координатора на вакцинацию в будущем, когда будет начата вакцинация соответствующей приоритетной группы.

Вакцинация в Atta Centre в субботу будет проводиться с 9:00 до 17:00, а в случае большого спроса центр будет открыт до 20.00. В течение дня здесь планируется вакцинировать до 1000 человек, а при необходимости это количество может быть увеличено еще на 20-30%.