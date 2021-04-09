"Каста" объявила об отмене концерта в Беларуси. Что не понравилось властям?

В соцсетях коллектив отметил, что такое решение было принято управлением культуры Минского городского исполнительного комитета, которое аннулировало гастрольное удостоверение, после изучения "материалов и текстов песен".

"Организатор прилагает все усилия, чтобы этот концерт состоялся в будущем и в течение нескольких дней мы сообщим вам - это перенос или отмена", - написали музыканты, поблагодарив поклонников за терпение и понимание.

Напомним, осенью прошлого года группа "Каста" выпустила клип на песню "Выходи гулять". В нем были показаны спецназовцы, которые разгоняют и задерживают людей на улицах, а после жестоко их избивают и пытают. Сюжет клипа был воспринят поклонниками как намек на протесты в Беларуси после президентских выборов.