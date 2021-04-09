Пт, 9.04.2021
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Линда Зоммере, старший юрисконсульт отдела авторских прав Министерства культуры

"Каста" объявила об отмене концерта в Беларуси. Что не понравилось властям?

"Каста" ФОТО: скриншот видео

Российская группа "Каста" сообщила, что их концерт в Минске, намеченный на 9 апреля, не состоится. Об этом пишет "Медуза". 

В соцсетях коллектив отметил, что такое решение было принято управлением культуры Минского городского исполнительного комитета, которое аннулировало гастрольное удостоверение, после изучения "материалов и текстов песен".

"Организатор прилагает все усилия, чтобы этот концерт состоялся в будущем и в течение нескольких дней мы сообщим вам - это перенос или отмена", - написали музыканты, поблагодарив поклонников за терпение и понимание. 

Напомним, осенью прошлого года группа "Каста" выпустила клип на песню "Выходи гулять". В нем были показаны спецназовцы, которые разгоняют и задерживают людей на улицах, а после жестоко их избивают и пытают. Сюжет клипа был воспринят поклонниками как намек на протесты в Беларуси после президентских выборов. 

Видео: Каста - "Выходи гулять"

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