Умер американский рэпер DMX

У DMX (настоящее имя Эрл Симонс) случилась передозировка наркотиками вечером в пятницу, 2 апреля, и его доставили в больницу. Сегодня он скончался, сообщили родственники.

DMX боролся с наркозависимостью с подросткового возраста и неоднократно попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов

Рэпер DMX с глубоким голосом и мрачными, даже жестокими текстами стал звездой хип-хопа конца 1990-х - начала нынешнего века. Он входит в пятерку самых успешных хип-хоп-исполнителей в Соединенных Шатах. Общий тираж его записей превышает 23 миллиона копий, первые пять альбомов рэпера занимали первое место в чарте Billboard 200.

У него часто были проблемы с законом после обвинений в насилии над животными, хранении наркотиков и невыплате алиментов.