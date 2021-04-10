"Нас этот клип просто уничтожил!": Плетнева о работе Богомолова для группы "Винтаж" и ошибках

"Знаете, мы с Лешей Романовым в какой-то момент уперлись в стену. Так бывает, например, в долгом браке", - вспоминает Анна, почему на время покинула проект.

Тогда, в 2016 году, одним из факторов стал клип, который снял режиссер Константин Богомолов.

"Мы выпустили песню "Немного рекламы", клип на которую снял Константин Богомолов, - я там пою в гробу. Он любитель таких фишек, вы же знаете, что этот человек даже свою жену положил в гроб на свадьбе (отсылка с свадебной церемонии Ксении Собчак и Константина Богомолова, на которую они приехали на катафалке. - Прим. ред.)", - отметила певица.

Им тогда казалось, что они "так классно плюнули в вечность этой своей выходкой".

"Но этого никто не понял - нас за этот клип просто уничтожили!" - подчеркнула Анна.

Видео: "Винтаж" - "Немного рекламы"

Кроме клипа, были и другие разочарования.

"Мы поняли: надо что-то менять, как-то обновлять группу. Так появилась идея разделиться: я стала сольной певицей, а в "Винтаж" набрали четырех молодых девочек-солисток. Начиналось все классно: мы выпустили совместный трек, который сразу зашел. Казалось, ну все, теперь мы точно молодцы, крутые продюсеры. Сделали классную концертную программу, классные костюмы…" - вспоминала Плетнева.

Но после они поняли, что зрители хотят видеть "Винтаж" именно с Анной Плетневой. И они с Лешей Романовым объединились вновь. Сейчас звезда признается, что распад группы был большой ошибкой.