Режиссер Илья Найшуллер: "Для многих американцев русские остались великой угрозой"

Ведущий Карен Адамян указала, что русские часто играют злодеев в американских кино. К примеру, Светлана Ходченкова исполнила роль Гадюки в фильме "Росомаха: Бессмертный", а Юрий Колокольников сыграл злодея в "Доводе".

В картине "Никто" Найшуллера главным злодеем стал Алексей Серебряков. На эту роль его пригласил именно Илья:

"Это классно, что Ходченкова играла злодейку. Есть проекты, есть меньше десяти артистов, которые реально что-то значат", - указал он.

В качестве примера он назвал Скалу Дуэйна Джонсона, Тома Круза и других.

"Список малюсенький актеров, которые практически гарантируют кассовые сборы. Студия не будет смотреть на неизвестного российского артиста и говорить "давайте мы придумаем для него роль". Так не работает мир. Это может сделать режиссер", - объяснил он.

Найшуллер полагает, что это связано с тем, что русские зачастую играют отрицательных персонажей, является холодная война между США и СССР:

"Для многих американцев русские остались великой угрозой. Сейчас приземлятся и захватят. Как китайцы делают фильмы, где американцы злодеи".