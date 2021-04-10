"Хорошее время было": Егор Крид о шоу "Холостяк" и шансах Тимати найти невесту

Егор Крид пришел на эфир с другим цветом волос. Артист перекрасился в черный цвет. Кроме того, он сейчас больше старается не снимать себя на телефон и не публиковать снимки в Instagram. Ему понравилось снимать на пленочный фотоаппарат.

Егод Крид вспомнил, что когда-то принимал участие в шоу "Холостяк", а сейчас там свое счастье ищет Тимати.

"Хорошее время было", - заметил он.

Ургант спросил Крида о возможностях Тимати найти спутницу жизни на проекте.

"Шанс есть", - считает артист.

Напомним, что 26-летний Егор Крид стал участником шоу "Холостяк" на ТНТ в 2017 году. Победительницей проекта стала Дарья Клюкина, но романтических отношений между молодыми людьи не сложилось. Сейчас артист является одним из наставников передачи "Голос. Дети".