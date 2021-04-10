Сб, 10.04.2021
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Алдис Гобземс

"Хорошее время было": Егор Крид о шоу "Холостяк" и шансах Тимати найти невесту

Егор Крид ФОТО: скриншот видео с YouTube

Популярный рэп-исполнитель Егор Крид стал гостем программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. В беседе с Иваном Ургантом он вспомнил о своем участии в шоу канала ТНТ "Холостяк" и оценил возможности Тимати найти там себе невесту. 

Егор Крид пришел на эфир с другим цветом волос. Артист перекрасился в черный цвет. Кроме того, он сейчас больше старается не снимать себя на телефон и не публиковать снимки в Instagram. Ему понравилось снимать на пленочный фотоаппарат. 

Егод Крид вспомнил, что когда-то принимал участие в шоу "Холостяк", а сейчас там свое счастье ищет Тимати. 

"Хорошее время было", - заметил он. 

Ургант спросил Крида о возможностях Тимати найти спутницу жизни на проекте. 

"Шанс есть", - считает артист. 

Напомним, что 26-летний Егор Крид стал участником шоу "Холостяк" на ТНТ в 2017 году. Победительницей проекта стала Дарья Клюкина, но романтических отношений между молодыми людьи не сложилось. Сейчас артист является одним из наставников передачи "Голос. Дети". 

Видео: Егор Крид на шоу "Вечерний Ургант"

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