Дэвид Швиммер раскрыл подробности о спецвыпуске сериала "Друзья"

Cъемки нового эпизода "Друзей" начнутся на следующей неделе в Лос-Анджелесе. Сказал актер на шоу Грэма Нортона. Швиммер указал, что персонажи сериала не будет такими, как раньше. Он объяснил, что это будут не их образы, а они сами.

"Есть один пункт, который я не хочу выдавать, где мы все что-то читаем", - заинтриговал он.

Швиммер признался, что не смог заставить себя вновь пересмотреть все эпизоды сериала. Но артист планирует это сделать в ближайшие дни.

Напомним, в феврале 2020 года американский телеканал НВО анонсировал дату выхода нового эпизода "Друзей". О формате эпизода не сообщалось. Позже актер Мэттью Перри сообщил, что из-за пандемии коронавируса съемки переносятся на март 2021 года.