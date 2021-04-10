Дэвид Швиммер раскрыл подробности о спецвыпуске сериала "Друзья"
Американский актер Дэвид Швиммер раскрыл подробности о специальном выпуске сериала "Друзья", съемки которого долгое время откладывали из-за пандемии Covid-19. Об этом пишет ABC News.
Американский актер Дэвид Швиммер раскрыл подробности о специальном выпуске сериала "Друзья", съемки которого долгое время откладывали из-за пандемии Covid-19. Об этом пишет ABC News.
Cъемки нового эпизода "Друзей" начнутся на следующей неделе в Лос-Анджелесе. Сказал актер на шоу Грэма Нортона. Швиммер указал, что персонажи сериала не будет такими, как раньше. Он объяснил, что это будут не их образы, а они сами.
"Есть один пункт, который я не хочу выдавать, где мы все что-то читаем", - заинтриговал он.
Швиммер признался, что не смог заставить себя вновь пересмотреть все эпизоды сериала. Но артист планирует это сделать в ближайшие дни.
Напомним, в феврале 2020 года американский телеканал НВО анонсировал дату выхода нового эпизода "Друзей". О формате эпизода не сообщалось. Позже актер Мэттью Перри сообщил, что из-за пандемии коронавируса съемки переносятся на март 2021 года.
"Друзья" - это американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей в Нью-Йорке. Премьера состоялась в 1994 году. В нем 10 сезонов. Проект стал одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре. Он получил шесть премий "Эмми" и "Золотой глобус".