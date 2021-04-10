Отмена ЧС: правительство теперь будет заседать раз в неделю

9 ноября прошлого года правительство объявило режим чрезвычайной ситуации, и было решено проводить заседания правительства два раза в неделю - совместное заседание Кабинета министров и совета по кризисному управлению проходило по вторникам, а очередное заседание правительства - по четвергам.

Однако с окончанием 6 апреля режима чрезвычайной ситуации правительство будет собираться один раз в неделю. Заседание правительства состоится на следующей неделе, во вторник, 13 апреля.