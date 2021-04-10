Владимир Пресняков: "Я переболел настолько жестко, что вышел едва живым"
53-летний российский певец Владимир Пресняков переболел Covid-19, но болезнь прошла для него в тяжелой форме. Об этом пишет издание StarHit.ru.
53-летний российский певец Владимир Пресняков переболел Covid-19, но болезнь прошла для него в тяжелой форме. Об этом пишет издание StarHit.ru.
Издание передает, что его супруга Наталья Подольская в буквальном смысле спасла его от смерти. Пресняков болел в тяжелой форме.
"Я переболел настолько жестко, что вышел едва живым. Ты не знаешь, как бороться с этой болезнью, и остаешься инвалидом в доме, где Туся, Артемий и маленький ребенок. Если бы не Наташа, я не знаю, как бы закончилась моя болезнь", - цитирует Владимира StarHit.ru.
Он долго не хотел ехать в больницу, но на визите к врачу настояла его жена. Пресняков чудом выкарабкался. Сейчас у него есть антитела. Когда они исчезнут, то он обязательно буду вакцинироваться. Артист также отметил, что он уговорил привиться свою мать.
По словам Владимира Преснякова, многие люди до сих пор не понимают, что это серьезная болезнь.