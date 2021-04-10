Владимир Пресняков: "Я переболел настолько жестко, что вышел едва живым"

Издание передает, что его супруга Наталья Подольская в буквальном смысле спасла его от смерти. Пресняков болел в тяжелой форме.

"Я переболел настолько жестко, что вышел едва живым. Ты не знаешь, как бороться с этой болезнью, и остаешься инвалидом в доме, где Туся, Артемий и маленький ребенок. Если бы не Наташа, я не знаю, как бы закончилась моя болезнь", - цитирует Владимира StarHit.ru.

Он долго не хотел ехать в больницу, но на визите к врачу настояла его жена. Пресняков чудом выкарабкался. Сейчас у него есть антитела. Когда они исчезнут, то он обязательно буду вакцинироваться. Артист также отметил, что он уговорил привиться свою мать.