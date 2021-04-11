Вс, 11.04.2021
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Дагнис Чакурс, руководитель ООО Liepkalni

Умер Эмиль Верник. Его сын Игорь рассказал о последних днях отца перед смертью

В субботу, 10 апреля, в возрасте 96 лет умер народный артист России, режиссер Эмиль Верник. Его сын Игорь рассказал о последних днях отца перед смертью. Об этом пишет РИА Новости.

Игорь Верник рассказал, что тот до последнего был "на ногах", а еще 10 дней назад сам управлял автомобилем.

"Возил меня просто в удовольствие по поселку, сам сидел за рулем. Последнее время он плохо себя чувствовал, и вот сегодня у него остановилось сердце",- цитируют Верника-младшего журналисты.

Эмиль Верник - народный артист РФ, главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, доцент Школы-студии МХАТ. Под руководством Верника было поставлено более 200 радиоспектаклей, он также был доцентом Школы-студии МХАТ, где преподавал на кафедре мастерства актера.

О месте и времени похорон артиста станет известно позднее.

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