Бывший гитарист Sabaton осужден за изнасилование восьмилетней девочки

Имя ребенка не разглашается. Известно лишь, что девочка остался на ночь 14 февраля 2020 года у дочери музыканта в их доме. Дети спали в одной комнате.

Она вспоминает что, Сунден трогал ее интимные части тела под одеялом, пока она притворялась спящей.

Сначала девочка боялась и скрывала произошедшее. Позже она рассказала все подруге. 17 марта 2020 года, она дала показания местной полиции. Мать девочки также отметила изменения в поведении дочери. Появилось беспокойство, замкнутость, проблемы со сном и тревожное расстройство. Сунден все обвинения отрицал.

После в его доме был проведен обыск. Были найдены файлы с шестью порнографическими фильмами с участием несовершеннолетних.