Бывший гитарист Sabaton осужден за изнасилование восьмилетней девочки
Бывший гитарист группы Sabaton Рикард Сунден (Rikard Sundén) осужден за изнасилование восьмилетнего ребенка и хранение детской порнографии. Об этом пишет Lenta.ru.
Бывший гитарист группы Sabaton Рикард Сунден (Rikard Sundén) осужден за изнасилование восьмилетнего ребенка и хранение детской порнографии. Об этом пишет Lenta.ru.
Имя ребенка не разглашается. Известно лишь, что девочка остался на ночь 14 февраля 2020 года у дочери музыканта в их доме. Дети спали в одной комнате.
Она вспоминает что, Сунден трогал ее интимные части тела под одеялом, пока она притворялась спящей.
Сначала девочка боялась и скрывала произошедшее. Позже она рассказала все подруге. 17 марта 2020 года, она дала показания местной полиции. Мать девочки также отметила изменения в поведении дочери. Появилось беспокойство, замкнутость, проблемы со сном и тревожное расстройство. Сунден все обвинения отрицал.
После в его доме был проведен обыск. Были найдены файлы с шестью порнографическими фильмами с участием несовершеннолетних.
Рикард Сунден приговорен к девяти месяцам тюремного заключения и возмещению ущерба на сумму 53,4 тысячи шведских крон.