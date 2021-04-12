Пн, 12.04.2021
Я был в Иманте не более двух раз в жизни. Что мне там искать? Проблемы? Нет, спасибо, сэр. У меня достаточно проблем. Роланд Вилкс, журналист TVNET
Роланд Вилкс, журналист TVNET

Обнаженный Маркус Рива на Гавайях, пляжные фото Яны Кошкиной и спортивное прошлое Асмус

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто из них был на съемках, а кто делал провокационные фотографии на пляже. 

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