Пн, 12.04.2021
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Slava Marlow рассказал о кисте в голове и склонности к онкологии

21-летний российский битмейкер Slava Marlow (наст. имя - Артем Готлиб) рассказал, что у него на затылке большая киста. Об этом он признался на своей Instagram-странице. 

Слава объяснил, что сделал это не для собирания лайков и жалости от подписчиков. Он лишь пытается привлечь внимание подписчиков к своему новому благотворительному проекту.

"Дело в том, что я вам не говорил, но у меня в затылке большая киста лет с 14, и я осознал, что я давно не проходил обследования... И отпустил эту ситуацию..." - написал он. 

Молодой человек отметил, что киста обнаружена и у других членов его семьи. 

Сейчас Слава запустил продажу подушек со своим изображением. Вырученные от продаж средства артист пообещал направить в фонд Константина Хабенского, который оказывает помощь детям с онкологическими заболеваниями.

"В японской культуре существуют длинные мягкие подушки для объятии и совместного сна - дакимакуры. Мне одна девочка недавно подкинула идею сделать такие дакимакуры, но только с собой. [...] Весь мои заработок с продажи подушек я отправлю в благотворительныq фонд имени Константина Хабенского",  - указал битмейкер.

Слава объяснил, что киста доброкачественная и успокоил фолловеров. Но он не исключает склонность к онкологии. В комментариях подписчики поддержали своего кумира и его благотворительный порыв.

21-летний российский битмейкер Slava Marlow (наст. имя - Артем Готлиб). Парень работает в одной связке с эпатажным репером Моргенштерном. Он пишет для него биты и сам читает рэп. 

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