Фадеев раскрыл секрет своего похудения на 115 килограммов

Фадеев рассказал журналистам, что похудеть ему помогли регулярные занятия спортом и массаж. Он также принимал душ Шарко. Благотворно на организм повлияло отсутствие стресса из-за работы. Продюсер советует заниматься скандинавской ходьбой, приседаниями и заниматься на домашнем тренажере.

Напомним, полтора года назад Максим Фадеев перенес сердечный приступ. Именно это стало его мотивацией похудеть.