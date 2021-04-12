Пн, 12.04.2021
Мы вообще это [уличную торговлю] не рассматриваем. Мы представляем бренд Ivo Nikkolo, однако это все-таки специфическая одежда, не треники или тому подобное. Это надо примерять. Евгений Козлов, член правления Baltika Latvija
Евгений Козлов, член правления Baltika Latvija

Фадеев раскрыл секрет своего похудения на 115 килограммов

Максим Фадеев ФОТО: скриншот

Российский музыкант и продюсер Максим Фадеев раскрыл секрет своего экстремального похудения на 115 килограммов в эфире программы "ты не поверишь!"

Фадеев рассказал журналистам, что похудеть ему помогли регулярные занятия спортом и массаж. Он также принимал душ Шарко. Благотворно на организм повлияло отсутствие стресса из-за работы. Продюсер советует заниматься скандинавской ходьбой, приседаниями и заниматься на домашнем тренажере.

Напомним, полтора года назад Максим Фадеев перенес сердечный приступ. Именно это стало его мотивацией похудеть. 

Ранее диетолог Алексей Ковальков высказался, что Фадеев якобы похудел не самостоятельно, а при помощи врачей. Продюсер опроверг эту информацию и заверил, что не делал никаких операций и за 1,4 года самостоятельно похудел. Артист потребовал извинений от медика. 

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