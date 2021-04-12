Фадеев раскрыл секрет своего похудения на 115 килограммов
Российский музыкант и продюсер Максим Фадеев раскрыл секрет своего экстремального похудения на 115 килограммов в эфире программы "ты не поверишь!"
Российский музыкант и продюсер Максим Фадеев раскрыл секрет своего экстремального похудения на 115 килограммов в эфире программы "ты не поверишь!"
Фадеев рассказал журналистам, что похудеть ему помогли регулярные занятия спортом и массаж. Он также принимал душ Шарко. Благотворно на организм повлияло отсутствие стресса из-за работы. Продюсер советует заниматься скандинавской ходьбой, приседаниями и заниматься на домашнем тренажере.
Напомним, полтора года назад Максим Фадеев перенес сердечный приступ. Именно это стало его мотивацией похудеть.
Ранее диетолог Алексей Ковальков высказался, что Фадеев якобы похудел не самостоятельно, а при помощи врачей. Продюсер опроверг эту информацию и заверил, что не делал никаких операций и за 1,4 года самостоятельно похудел. Артист потребовал извинений от медика.