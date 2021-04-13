Евровидение-2021: албанская звезда Анжела Перистери и ее Karma

В специальной рубрике "Евровидение-2021" RUS TVNET будет знакомить читателей с участниками этого года, а также рассказывать самые свежие новости о конкурсе.

Напомним, в 2020 году было определено, что городом-хозяином состязания станет крупнейший город Нидерландов - Роттердам. Однако, из-за пандемии Covid-19 конкурс не состоялся. В итоге прошло промо-шоу Eurovision: Europe! Shine A Light, где было объявлено что Роттердам примет конкурс в 2021 году.

Итак, конкурсантка из Албании - Анжела Перистери (Anxhela Peristeri,)

35-летняя Анжела хорошо известна в своей стране и за ее пределами. Она не только певица, но еще автор песен и модель.

Свою известно она приобрела благодаря участию в многочисленных популярных телепроектах и конкурсах, таких как албанские музыкальные фестивали Festivali i Këngës и Kënga Magjike. Перистери также принимала участие в шоу талантов X Factor Greece, албанская версия шоу Your Face Sounds Familiar, и даже в "Мисс Албания". Во всех состязаниях Анжела брала призовые места.

На данный момент она выпустила один студийный альбом и множество синглов.

В конце 2019 года стало известно об участии Анжелы в 59-м музыкальном фестивале Festivali i Këngës с песней Karma, написанной албанскими авторами Кледи Бахити и Ольти Цурри.

Финальное шоу Festivali i Këngës прошло 23 декабря, на открытой сцене, установленной на площади Sheshi Italia (Площадь Италии) в Тиране и завершилось победой Анжелы.

В 2021 году именно она представит Албанию на Евровидении в Роттердаме.

Для участия в Евровидении конкурсная песня Анжелы Karma была доработана, но сам текст решено было оставить на албанском языке.

Karma - это полная драмы баллада с оркестровой аранжировкой, в которой раскрывается мощный вокал Анжелы.