Евровидение-2021: албанская звезда Анжела Перистери и ее Karma

В специальной рубрике "Евровидение-2021" RUS TVNET будет знакомить читателей с участниками этого года, а также рассказывать самые свежие новости о конкурсе.
Напомним, в 2020 году было определено, что городом-хозяином состязания станет крупнейший город Нидерландов - Роттердам. Однако, из-за пандемии Covid-19 конкурс не состоялся. В итоге прошло промо-шоу Eurovision: Europe! Shine A Light, где было объявлено что Роттердам примет конкурс в 2021 году.
35-летняя Анжела хорошо известна в своей стране и за ее пределами. Она не только певица, но еще автор песен и модель.
Свою известно она приобрела благодаря участию в многочисленных популярных телепроектах и конкурсах, таких как албанские музыкальные фестивали Festivali i Këngës и Kënga Magjike. Перистери также принимала участие в шоу талантов X Factor Greece, албанская версия шоу Your Face Sounds Familiar, и даже в "Мисс Албания". Во всех состязаниях Анжела брала призовые места.
На данный момент она выпустила один студийный альбом и множество синглов.
В конце 2019 года стало известно об участии Анжелы в 59-м музыкальном фестивале Festivali i Këngës с песней Karma, написанной албанскими авторами Кледи Бахити и Ольти Цурри.
Финальное шоу Festivali i Këngës прошло 23 декабря, на открытой сцене, установленной на площади Sheshi Italia (Площадь Италии) в Тиране и завершилось победой Анжелы.
В 2021 году именно она представит Албанию на Евровидении в Роттердаме.
Для участия в Евровидении конкурсная песня Анжелы Karma была доработана, но сам текст решено было оставить на албанском языке.
Karma - это полная драмы баллада с оркестровой аранжировкой, в которой раскрывается мощный вокал Анжелы.
Видео: Анжела Перистери - Karma