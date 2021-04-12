"Жестянка над миром". Как готовился полет Гагарина и в чем его подвиг

Русская служба Би-би-си обратилась к трем российским космонавтам с вопросом, полетели бы они в космос на корабле "Восток" в том состоянии, в котором он был в 1961 году.

Павел Виноградов, трижды летавший в космос в 1997, 2006 и 2016 годах, сказал, что полетел бы, но только в силу авантюрности своего характера. Однако, по его словам, Гагарин был в другом положении - в первую очередь с точки зрения информации: "Надо же понимать, знания наши, знания мои на момент, когда я в первый раз полетел, это же небо и земля. Я инженер, ракетчик, я слишком много знаю. Гагарин, наверное, этого не знал".

Михаил Корниенко, дважды летавший в космос в 2010 и 2015 годах, сказал, что на месте Гагарина полетел бы обязательно, но сейчас - нет, потому что крайне велик риск. "Но я уверен, что любой пошел бы и сел в этот корабль на его месте", - сказал космонавт.

Сергей Рязанский дважды летал в космос, причем во время полета провел со своим коллегой урок для пятиклассников прямо с орбиты, а сейчас а сейчас продолжает заниматься популяризацией космонавтики.

Он говорит, что в первый отряд космонавтов набирали военных летчиков-истребителей, людей дисциплинированных и готовых пожертвовать жизнью для родины.

Кроме того, отмечает он, первые космонавты были молоды: "Наверное, если бы я был в том возрасте, просто из-за тяги к приключениям я согласился бы [лететь в космос на корабле "Восток"]. Сейчас бы, конечно, уже нет. Есть уже четверо детей, есть ответственность перед семьей".

Рязанский рассказал, что лететь в космос страшно даже сейчас: "У нормального человека есть страхи. И это хорошо. Человек становится более собран, более внимателен, более ответственен, не допускает расхлябанности".

Код "125"

С полетом человека в космос была еще одна проблема, решить которую было невозможно. Дело в том, что никто во всем мире не знал, как отреагирует на такой полет человеческая психика.

Как писал в своих мемуарах "С человеком на борту" инструктор-методист по пилотированию космического корабля в первом отряде космонавтов Марк Галлай, один немецкий ученый в научной работе утверждал, что человек под действием "космического ужаса" не только не сможет управлять системами корабля, но и причинит самому себе вред "вплоть до самоуничтожения".

По словам Галлая, просто так взять да отмахнуться от высказываний профессора в преддверии первого полета человека в космос было трудно, потому что сам предмет обсуждения был слишком важен.

Собственно, главное, что должен был сделать космонавт - в случае, если не сработают основная и резервная автоматические системы, сориентировать корабль вручную таким образом, чтобы включился тормозной двигатель.

Однако поскольку во вменяемости космонавта заранее не был уверен никто, конструкторы решили заблокировать управление "логическим замком" - чтобы оно включилось, надо было набрать особый код "125".

Изначально, как пишет Галлай, этот код хотели сообщить ему по радио, но потом сочли, что он может не получить информацию из-за помех. Тогда придумали запечатать этот код в конверте, который потом приклеили на стену корабля.