Дельфин записал композицию, посвященную врачам, погибшим во время пандемии коронавируса

В сотрудничестве с интернет-платформой Live Systema артист снял клип. Главную роль в нем сыграла актриса Диана Пожарская. Эту работу уже окрестили "цифровым памятником медикам". Постепенно в режиме реального времени к клипу будут подгружаться списки имен погибших врачей.

Любопытный факт: сингл отпечатан ограниченным тиражом в 20 копий на рентгеновских снимках. Кстати, именно таким способом подпольно записывали запрещенную музыку в СССР. Тираж будет продан на благотворительном аукционе на сайте Planeta.ru.

"Это демонстрация того, что искусство всегда находит способ найти своего слушателя. Дельфин - российский исполнитель, а такой формат - дань изобретенному в СССР методу бутлегерства и возможность продемонстрировать, что искусство создается не только машиной, но и ладонями. Одни спасают людей, другие пытаются отплатить спасителям", - объяснил генеральный продюсер проекта Иван Сиденко.

Дельфин объяснил, почему сингл посвящен именно медикам:

"Врач - в лучшем и самом правильном смысле этого слова - человек чести, готовый бороться за другого до конца, не признавая собственного ущерба. "Ладони" - лишь маленькая благодарность таким людям. И в то же время огромное восхищение ими. Сам трек, конечно, не о врачах, он об ангелах. Но в некоторых случаях это одно и то же".

Примечательно, что выход проекта был приурочен ко Дню космонавтики.

"В детстве для многих из нас героями были космонавты - они одни вдалеке рискуют жизнью, неделями не встречаясь с родными, ежедневно проходя нелегкие испытания и перегрузки. В 2020 году многое поменялось, и, как нам кажется, такими героями стали врачи - именно простые врачи, и часто фельдшеры и медсестры, приняли на себя ужасный удар пандемии. Именно параллель героя-космонавта и героя-врача стала главной в нашем проекте", - добавил Сиденко.