Пн, 12.04.2021
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Роланд Вилкс, журналист TVNET

Дельфин записал композицию, посвященную врачам, погибшим во время пандемии коронавируса

ФОТО: скриншот видео с YouTube

Российский музыкант Дельфин (Андрей Лысиков) записал композицию "Ладони" - это посвящение врачам, погибшим во время пандемии коронавируса. Издание "Медуза" поговорило с участниками проекта.

В сотрудничестве с интернет-платформой Live Systema артист снял клип. Главную роль в нем сыграла актриса Диана Пожарская. Эту работу уже окрестили "цифровым памятником медикам". Постепенно в режиме реального времени к клипу будут подгружаться списки имен погибших врачей.

Любопытный факт: сингл отпечатан ограниченным тиражом в 20 копий на рентгеновских снимках. Кстати, именно таким способом подпольно записывали запрещенную музыку в СССР. Тираж будет продан на благотворительном аукционе на сайте Planeta.ru. 

"Это демонстрация того, что искусство всегда находит способ найти своего слушателя. Дельфин - российский исполнитель, а такой формат - дань изобретенному в СССР методу бутлегерства и возможность продемонстрировать, что искусство создается не только машиной, но и ладонями. Одни спасают людей, другие пытаются отплатить спасителям", - объяснил генеральный продюсер проекта Иван Сиденко.

Дельфин объяснил, почему сингл посвящен именно медикам:

"Врач - в лучшем и самом правильном смысле этого слова - человек чести, готовый бороться за другого до конца, не признавая собственного ущерба. "Ладони" - лишь маленькая благодарность таким людям. И в то же время огромное восхищение ими. Сам трек, конечно, не о врачах, он об ангелах. Но в некоторых случаях это одно и то же". 

Примечательно, что выход проекта был приурочен ко Дню космонавтики. 

"В детстве для многих из нас героями были космонавты - они одни вдалеке рискуют жизнью, неделями не встречаясь с родными, ежедневно проходя нелегкие испытания и перегрузки. В 2020 году многое поменялось, и, как нам кажется, такими героями стали врачи - именно простые врачи, и часто фельдшеры и медсестры, приняли на себя ужасный удар пандемии. Именно параллель героя-космонавта и героя-врача стала главной в нашем проекте", - добавил Сиденко. 

Видео: Дельфин - "Ладони"

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