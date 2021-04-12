Коррупция на таможенном пункте в Терехово: задержаны 29 сотрудников

Следственные действия были проведены в рамках антикоррупционных мер. Управление внутренней безопасности СГД задержало сотрудников таможенного управления, Госполиции и Государственной пограничной охраны по подозрению в контрабанде в составе организованной группы.

Ранее сообщалось, что управление внутренней безопасности Службы государственных доходов (СГД) в сотрудничестве с прокуратурой по расследованию преступлений на госслужбе, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, налогово-таможенной полицией СГД и Государственной пограничной охраной провели следственные действия на пункте таможенного контроля Терехово, в результате чего задержаны несколько должностных лиц Таможенного управления СГД.