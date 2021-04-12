Пн, 12.04.2021
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Роланд Вилкс, журналист TVNET

Верховный суд отклонил жалобу Rīgas satiksme на штраф в размере 2,4 млн евро по делу о "нановоде"

Логотип Rīgas satiksme ФОТО: Sintija Zandersone / LETA

Сенат Верховного суда 9 апреля отклонил кассационную жалобу предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme на постановление Совета по конкуренции (СК), который в 2019 году оштрафовал его по так называемому делу о нановоде.

Как сообщили в Совете по конкуренции, таким образом, вступило в силу постановление Административного окружного суда, согласно которому предприятие за запрещенное соглашение должно уплатить в государственный бюджет штраф на сумму 2,4 млн евро.

Совет по конкуренции в 2019 году констатировал запрещенное соглашение в двух ценовых опросах о поставке Rīgas satiksme нанотехнологических химических веществ.

Штрафы за умышленное искажение конкуренции были применены к Rīgas satiksme как к заказчику и к Sava arhitektura как к участвовавшему в закупке претенденту. Sava arhitektura оштрафовано на сумму 700 евро.

Остальные пять участников картеля - RS Baltic, Alchimica Latvia, UKT Serviss, Vialeks и HRM - к тому времени уже были ликвидированы, поэтому штрафы к ним не применены.

СК констатировал, что несколько предприятий с активным участием заказчика осознанно искажали конкуренцию в двух ценовых опросах, которые проводились с 2012 по 2014 год на общую сумму более 800 тыс. евро.

Как указал СК, по этим закупкам претенденты взаимно согласовывали условия участия, договаривались о победителе, выполняли другие согласованные действия по подготовке решений, соответствующие признакам запрещенного соглашения. По данным СК, Rīgas satiksme как заказчик участвовало в запрещенном соглашении, занимаясь согласованием предложений, и было информировано о заранее установленном победителе и подаче заявок для прикрытия.

Совет по конкуренции 24 апреля 2019 года, на пресс-брифинге сообщил, что по "делу о нановоде" применил по отношению к Rīgas satiksme штраф в размере 2,4 миллионов евро за запрещенный сговор.

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