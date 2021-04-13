Лиене Ушакова вернулась на музыкальную сцену с пикантным клипом

Лиене Ушакова после длительного перерыва представила песню "Free Woman".

На своей Instagram-странице она написала:

"I’m back bitches! Dare to dream! Dare to be yourself!

Пока сам свои карты не раскроешь, никто не узнает, что у тебя за пазухой, и как у тебя дела на самом деле. Как говорят: "Спустя какое-то время надо подняться и разнести все в клочья". С большой гордостью хочу сообщить, что какое-то время назад я и моя замечательная команда начали работу над новым музыкальным альбомом".

Ушакова сообщила, что подписала договор с зарубежной звукозаписывающей компанией. Певица пообещала, что всех закружит в колоссальном музыкальном вихре.

Напомним, свою популярность Лиене приобрела после участия в шоу O!Kartes Skatuve. Тогда у брюнетки была еще фамилия Брикоуска. Но уже в то время она привлекала к себе внимание пикантными выражениями в СМИ и яркой ночной жизнью.

В ноябре 2013 года в передаче Tikai ar ielūgumiem певица рассказала, что она вышла замуж за Александра Ушакова и сменила фамилию. Любопытный факт: свидетелем на свадьбе у Лиене был Маркус Рива.

Девушка больше известна под псевдонимом Sexy Lee. В 2017 году она шокировала членов жюри украинского шоу "X-Фактор" своим поведением и неординарной внешностью.