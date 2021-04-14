Ср, 14.04.2021
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Кришьянис Кариньш

Netflix о нас знает! Сериалы и шоу, в которых прозвучало имя Латвии

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Youtube

В последние годы имя Латвии становится все более популярным в зарубежной поп-культуре - оно звучит в шоу и музыкальных клипах, а также в сериалах, отмеченных наградами. Предлагаем узнать о самых ярких моментах, когда на экране упоминали нашу страну. 

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"Холостячка" (The Bachelorette)

Летом 2019 года в 15-м сезоне американского шоу "Холостячка" (The Bachelorette) показали, как главная героиня Ханна Браун с парнями гостит в Латвии. Она была в нашей стране два эпизода. После этого пользователи интернета отметили то, как американцы показали Ригу. 

Участники шоу посетили один из крупнейших рынков Европы, Музей истории Риги и мореходства, а поужинали - в роскошном доме Рижского Латышского общества.

В завершении серии стало известно, кто из участников получит розы у Дома Черноголовых, чтобы продолжить участие в шоу. 

С одним из счастливчиков Ханна отправилась в Сигулду, где они обнаженными прыгнули с резинкой, с другим участником она отправилась в баню...

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