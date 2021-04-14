Netflix о нас знает! Сериалы и шоу, в которых прозвучало имя Латвии

Для абонентов

"Холостячка" (The Bachelorette)

Летом 2019 года в 15-м сезоне американского шоу "Холостячка" (The Bachelorette) показали, как главная героиня Ханна Браун с парнями гостит в Латвии. Она была в нашей стране два эпизода. После этого пользователи интернета отметили то, как американцы показали Ригу.

Участники шоу посетили один из крупнейших рынков Европы, Музей истории Риги и мореходства, а поужинали - в роскошном доме Рижского Латышского общества.

В завершении серии стало известно, кто из участников получит розы у Дома Черноголовых, чтобы продолжить участие в шоу.