Маколей Калкин впервые стал отцом
Звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин впервые стал отцом. Об этом пишет Esquire.
Звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин впервые стал отцом. Об этом пишет Esquire.
40-летний актер Маколей Калкин и актриса Бренда Сонг, с которой он несколько лет назад познакомился на съемках в Таиланде, сообщили о рождении сына.
Мальчик родился весом 3,11 килограмма 5 апреля и получил имя Дакота Сонг Калкин (в честь покойной сестры актера, погибшей в 2008 году в результате ДТП).
Пара сообщила, что они очень рады такому событию.
Маколей Калкин является одним из самых знаменитых детей-актеров 90-х. Кроме фильма "Один дома", он известен по картинам "Добрый сынок", "Богатенький Ричи", "Моя девочка 2", "Клубная мания", "Спасенная", "Секс на завтрак" и "Повелитель страниц".