Маколей Калкин впервые стал отцом

40-летний актер Маколей Калкин и актриса Бренда Сонг, с которой он несколько лет назад познакомился на съемках в Таиланде, сообщили о рождении сына.

Мальчик родился весом 3,11 килограмма 5 апреля и получил имя Дакота Сонг Калкин (в честь покойной сестры актера, погибшей в 2008 году в результате ДТП).

Пара сообщила, что они очень рады такому событию.